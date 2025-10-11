快訊

基隆潮嚮漁光市集明還有1天 八斗子海派漁村文創、美食

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供
「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供

基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題，結合海洋情境展覽、海洋美食市集、海廢創作、漁村導覽與文化手作等多元展區，展現漁村創新與再生能量。

由農村水保署輔導、基隆市政府主辦的「基隆潮嚮．漁光市集」下午登場，副市長邱佩琳與在地商家、青創團隊互動，她表示，市府致力推動永續文化與漁村產業再生，希望透過市集活動，讓更多人走進八斗子，體驗山海共生的生活美學與海派文化風情。

邱佩琳指出，「潮嚮」系列活動不僅推廣基隆在地產業，也鼓勵青年返鄉貢獻所長。市府推動農村再生計畫，期望吸引更多年輕人投入地方創生，為基隆注入更多創新與活力。

產業發展處長蔡馥嚀表示，活動以「漁光」為主題，結合海洋情境展覽、海洋美食市集、海廢創作、漁村導覽與文化手作等多元展區，展現漁村創新與再生能量，重新定義八斗子的生活美學與永續價值。

現場展區以「海洋永續」、「漁村文化」與「海廢藝術」為主軸，從海浪聲、海風味到光影、觸感與漁味，帶領遊客感受八斗子漁村的日常氣息。「海廢浮球藝術DIY」則由陳信助老師教學，帶領民眾以創意手作了解海洋廢棄物再生的環保理念。

現場豐富表演與體驗活動吸引很多民眾，還抽出iPhone 17等大獎。更多活動資訊可至「潮嚮・山海基隆」粉絲專頁查詢。

「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供
「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供
「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供
「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供
「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供
「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供
「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供
「基隆潮嚮．漁光市集」今天在海科館主題館登場，明天還有一天，以「漁光」為主題的多元展區。圖／基隆市政政府提供

基隆 永續 美食

