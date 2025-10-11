台灣首艘跨島嶼、跨文化航海之舟11月下水 即日起推命名活動

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東原住民族部落大學打造1艘融合阿美族、雅美（達悟）族與關島查莫洛族造船技藝的「跨島嶼南島船」，即將於11月15日舉辦下水儀式，啟航前，主辦單位從即日起至10月底推出跨島嶼南島船命名活動，邀大家發揮創意，成為這艘南島之舟的命名人。

縣府表示，跨島嶼南島船造船培訓課程於7月4日啟動，吸引來國內外學員共同參與，開訓典禮中，來自關島的查莫洛族造船師Ronald Acfalle分享動人信念，表示「台灣是南島族群的母親島」，他遠從關島來台，想與族親一同打造一艘無動力帆船，象徵回到起源之地。

此次造船融合多族群智慧，包括阿美族fudafudakan船團團長Cinaw劉裕義帶領學員上山採集刺竹、麻竹與黃藤等材料，透過削薄、清洗與編綁，打造出堅固穩定的結構；雅美（達悟）族以木釘取代鐵釘的tatala拼板舟工法，讓船體在遇水時更加緊密牢固；查莫洛族則結合龍眼木與麵包樹的異材共構，打造兼具穩定與遠航能力的船體。

隨著造船進入完工階段，縣府與部落大學同步啟動跨島嶼南島船命名活動，邀大家參與，為這艘船取一個能代表海洋精神與文化連結的名字，鼓勵參與者從海洋、航行、連結或南島精神等主題出發，即日起自10月30日下午5時止，投稿自己心目中最具意涵的名稱與命名理念。

縣府表示，活動將評選出「最佳命名獎」1名與「入選獎」10名，其中，最佳命名者的作品將成為正式船名，並獲得象徵性登船體驗券與都蘭部落沈順蘭女士手作阿美族情人袋／檳榔袋乙只；入選者則可獲得「台東藍茄芷袋」乙只。活動詳情與投稿方式請見「台東縣原住民族部落大學」官方Facebook粉絲專頁。

南島之舟下水儀式11月15日上午10時在杉原灣海洋學習基地舉行，包含船名揭牌、耆老祈福與登船儀式等內容，象徵台灣首艘跨島嶼、跨文化航海之舟正式啟航。未來，這艘船將展示於杉原灣，並計畫沿海岸線航行，成為2026台東博覽會的衛星部落亮點。

阿美族 台東 原住民族

