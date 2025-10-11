基隆暖暖區公所逾40年地方盼改建 市府擬公辦都更建複合大樓

基隆暖暖區公所大樓建物使用已逾40年，民眾反映辦公空間不足、設備老舊，尤其沒有地方停汽機車，民代建議整合周邊私有地啟動公辦都更。市府表示，計畫結合周邊市場用地、私有地等辦理公辦都更，整體開發，興建複合式多功能大樓。

暖暖區公所位在源遠路和暖暖街路口，近暖暖街商店相當近，屋齡已有43年，電梯等設施老舊，附近車位一位難救，連機車都沒有位置可停，常四處違停周邊，民眾反映停車及洽公空間都嚴重不足，十分不方便。

市府府都發處都更專案辦公室，日前召開「暖暖區公所及周邊地區再發展策略」專案報告，向地方說明未來規畫方向。

市議員陳冠羽表示，暖暖公所改建案從早期研究「異地遷建」，一路走向目前的「原址公辦都更」，成本從1億多漲到超過3億，可預期財務負擔恐成推動的最大阻力。如果要用公辦都更方式推動，就必須整合周邊私有公共設施用地，才能真正帶動暖暖核心區的發展，同時換取足夠的公有面積，改善長年公共資源不足的問題。

陳冠羽說，市府必須拿出完整的財務與回饋分析，讓地主清楚知道不同回饋比例下的權益差異與風險，這樣大家才有信任、願意一起往前走。下個月若要召開地主說明會，就該提出具體方案，例如模擬回饋比例 20%、25%、30% 三種情況，清楚比較地主與市府的權益變化，而且要考量過去市地重劃後成公有用地後地主權益已經受損，不該再剝第二層皮，應合理爭取回饋比例下修。

市府指出，考量當地民眾需求，原址改建較商當，因區公所基地面積只有276坪，計畫結合周邊市場用地辦理公辦都更，整體開發，興建複合式多功能大樓，屆時會有有停車場、商業空間、行辦公中心、住宅。公共設施等，會再進一步研議確定方案。