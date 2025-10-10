廢棄物堆積…基隆八斗子海生館延宕8年 廢棄工寮居民喊：終於拆了

基隆市八斗子海生館預定地，因當年慶富集團的詐貸案，整個計畫延宕8年，廢棄工寮棚架破損、鐵條外露，廢棄物堆積如山，成蚊蟲蛇類溫床，居民怨聲載道，如地方不定時炸彈。經民代、海科館、市府及公股銀行端多方協商，昨開始進場拆除老舊工寮，居民鬆了一口氣。

市議員張顥瀚表示，八斗子海生館的預定地，因為當年慶富集團的詐貸案，整個計畫延宕8年。這段時間以來，現場棚架破損、鐵條外露、廢棄物堆積，甚至還成了蚊蟲、蛇類的溫床，對地方安全造成很大威脅。

張顥瀚說，這塊土地因為仍遭到銀行假扣押，導致後續開發卡關，但現場的舊設施早就已經危險到不行。每到颱風季、東北季風來的時候，鐵皮、鐵條被吹落的情況屢見不鮮，所幸過去都沒造成民眾受傷。

張顥瀚指出，這次能夠順利啟動拆除，感謝八斗里長杜劍秋一路共同追蹤、積極協助，海科館與市府團隊願意面對問題、一起解決。

經他多次與海科館、市府、公股銀行端協商，工寮因建照過期，市府認定為違建且有立即危險，昨天進場拆除，後續海科館會針對破舊的圍籬進行改善，避免行人經過時發生危險。