基隆改善營養午餐異物 增跨縣市團膳廠商稽查頻率後已降低

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆營養午餐增加異物通報流程，增加跨縣市團膳廠商稽查頻率後，異物情形已下降穩定。圖／教育處提供
基隆營養午餐增加異物通報流程，增加跨縣市團膳廠商稽查頻率後，異物情形已下降穩定。圖／教育處提供

基隆市學校營養午餐今年中發現不同學校、不同廠商出現包括「小強」、小石頭、毛髮、玉米蟲等異物，教育處發現異物多為外縣市團膳供餐，因此增加異物通報流程，食安稽查能量也增加，增加跨縣市團膳廠商稽查頻率，稽查結果也提供各校評選廠商參考。

教育處表示，現行每日每間學校午餐食材、菜色、食材標章、供應商等名稱，均為公開資訊，家長都用手機查詢校園食材登錄平台，了解孩子每天在學校的午餐情形。

基隆市府去年成立府級午餐輔導會，由家長代表、第三方食安專家、學校代表、學校營養師代表、衛生、產發、政風等相關局處代表組成，透過訪視輔導，確保各供應廠房正常運作。

教育處說，學校午餐異物依不同種類可分為源頭食材夾帶、烹煮過程掉落、運送過程掉落或學校運送用餐過程掉落等情形，多來自外縣市。目前供應契約違約記點，記點達10點暫停供餐，20點終止契約，如遇重大異常事件亦可立即解約，涉違反法令部分更嚴加查辦。

原稽查頻率為一學年2次，因今年中出現多起異物事件，市府特別增加跨縣市團膳廠商稽查頻率為每月不定期進行，稽查結果情形更提供各校評選廠商時參考。教育處說，實施後目前異物情形已下降穩定。

