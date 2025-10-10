快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦 參觀海洋博物館、欣賞山海美景

HYBE娛樂第一彈！TXT宣布站上臺北大巨蛋

國慶1.4萬人湧光復救災！鏟子超人可納保險「一次三天、保額百萬」

聽新聞
0:00 / 0:00

謝國樑海洋廣場帶動唱慶雙十 綠議員失望：怎不是升旗典禮？

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市民間團體今天國慶日海洋廣場舉辦慶祝雙十節帶動唱大會，吸引近500名市民熱情參與，市長謝國樑到場參加。圖／基隆市政府提供
基隆市民間團體今天國慶日海洋廣場舉辦慶祝雙十節帶動唱大會，吸引近500名市民熱情參與，市長謝國樑到場參加。圖／基隆市政府提供

基隆市民間團體今天國慶日在海洋廣場舉辦慶祝雙十節「帶動唱」大會，吸引近500名市民參與，市長謝國樑到場，祝賀中華民國生日快樂。但民進黨議員鄭文婷說，市府昨預告辦「升旗典禮」，怎麼變只有帶動唱？讓民眾錯愕。

海洋廣場上午由「中華民國頌」及「梅花」兩首歌曲揭開序幕，隨後由多位名師帶領民眾輪番登台，共同唱跳多首經典曲目。除基隆市帶動唱協會、土風舞協會外，也有來自各地的婦女會、同鄉會及社區班隊踴躍參與，民眾隨著音樂舞動、齊聲高唱。

謝國樑表示，看到大家熱情參與、以歌舞表達對國家的祝福，讓人深受感動。媒體詢問怎麼今天沒有升旗？問謝國樑回應說，今天國慶日是用帶動唱方式慶祝，臉書寫升旗典禮有點錯誤，這點會來更正，他感到抱歉。

鄭文婷說，市府昨日透過官方LINE宣傳，預告將於海洋廣場舉辦「升旗典禮」，上午現場民眾錯愕，並未出現正式升旗儀式，反而以「帶動唱」取代，為什麼沒有升旗？

鄭文婷指出，歷年國慶升旗典禮多於清晨舉行，象徵莊嚴與團結，今年市府卻改以延至上午9時30分舉行，最終卻未升旗，讓市民感到困惑與失望。

國慶日一早，基隆好馬長跑協會繞田寮河跑出國慶雙十慢跑路線，自國門廣場集合後，從文化中心起跑，繞出一個「廾」的路線形 出來，以不同的方式慶祝國慶。

基隆市民間團體今天國慶日海洋廣場舉辦慶祝雙十節帶動唱大會，吸引近500名市民熱情參與，市長謝國樑到場參加。圖／基隆市政府提供
基隆市民間團體今天國慶日海洋廣場舉辦慶祝雙十節帶動唱大會，吸引近500名市民熱情參與，市長謝國樑到場參加。圖／基隆市政府提供
基隆好馬長跑協會繞田寮河跑出國慶雙十慢跑路線。圖／基隆好馬長跑協會提供
基隆好馬長跑協會繞田寮河跑出國慶雙十慢跑路線。圖／基隆好馬長跑協會提供
基隆市民間團體今天國慶日海洋廣場舉辦慶祝雙十節帶動唱大會，吸引近500名市民熱情參與，市長謝國樑到場參加。圖／基隆市政府提供
基隆市民間團體今天國慶日海洋廣場舉辦慶祝雙十節帶動唱大會，吸引近500名市民熱情參與，市長謝國樑到場參加。圖／基隆市政府提供
基隆市民間團體今天國慶日海洋廣場舉辦慶祝雙十節帶動唱大會，吸引近500名市民熱情參與，市長謝國樑到場參加。圖／基隆市政府提供
基隆市民間團體今天國慶日海洋廣場舉辦慶祝雙十節帶動唱大會，吸引近500名市民熱情參與，市長謝國樑到場參加。圖／基隆市政府提供

國慶 鄭文婷 謝國樑

延伸閱讀

影／謝國樑近3月公私行程請休16日...議員關切 市府：均依規辦理

全運會基隆隊授旗出發 謝國樑加碼金牌最高補助每月2.5萬

14家魚行訪日豊洲與築地市場 謝國樑：崁仔頂將轉型品牌經營

基隆4老鷹慘死⋯遇老鷹嘉年華大遊行 謝國樑：研議加強保護

相關新聞

測速照相全縣之冠！台東太麻里10+3最多 駕駛：密集過頭

為取締用路人違規超速駕駛，台東縣境內設置逾30支固定測速照相桿，並集中在省道台9及台11線公路上，其中光太麻里鄉不含3處...

影／謝國樑近3月公私行程請休16日...議員關切 市府：均依規辦理

今年7到9月基隆市長謝國樑公私出國行程多共有6次，民進黨基隆市議員鄭文婷說，議會要開會因為市長不在，沒有人批公文導致開會...

謝國樑海洋廣場帶動唱慶雙十 綠議員失望：怎不是升旗典禮？

基隆市民間團體今天國慶日在海洋廣場舉辦慶祝雙十節「帶動唱」大會，吸引近500名市民參與，市長謝國樑到場，祝賀中華民國生日...

七堵山區非法鳥網拆了又架 基市報警緝凶

基隆市七堵山區日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹掛網多日慘死，附近山頭在案發後又發現遭人新架鳥網...

全運會基隆隊授旗出發 謝國樑加碼金牌最高補助每月2.5萬

全國運動會基隆代表隊今天由市長謝國樑授旗出發，代表隊參加田徑等15個項目。為協助選手發揮最佳表現，謝國樑說，今年首度編列...

基隆中山一路機車待轉區太小槽化線很長 挨批「罰單陷阱」

基隆中山一路205號附近路口，機車無法直接左轉往火車站方向，必須先停到待轉區，但不少民眾反映空間太小，很容易停在槽化線上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。