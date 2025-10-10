謝國樑海洋廣場帶動唱慶雙十 綠議員失望：怎不是升旗典禮？

基隆市民間團體今天國慶日在海洋廣場舉辦慶祝雙十節「帶動唱」大會，吸引近500名市民參與，市長謝國樑到場，祝賀中華民國生日快樂。但民進黨議員鄭文婷說，市府昨預告辦「升旗典禮」，怎麼變只有帶動唱？讓民眾錯愕。

海洋廣場上午由「中華民國頌」及「梅花」兩首歌曲揭開序幕，隨後由多位名師帶領民眾輪番登台，共同唱跳多首經典曲目。除基隆市帶動唱協會、土風舞協會外，也有來自各地的婦女會、同鄉會及社區班隊踴躍參與，民眾隨著音樂舞動、齊聲高唱。

謝國樑表示，看到大家熱情參與、以歌舞表達對國家的祝福，讓人深受感動。媒體詢問怎麼今天沒有升旗？問謝國樑回應說，今天國慶日是用帶動唱方式慶祝，臉書寫升旗典禮有點錯誤，這點會來更正，他感到抱歉。

鄭文婷說，市府昨日透過官方LINE宣傳，預告將於海洋廣場舉辦「升旗典禮」，上午現場民眾錯愕，並未出現正式升旗儀式，反而以「帶動唱」取代，為什麼沒有升旗？

鄭文婷指出，歷年國慶升旗典禮多於清晨舉行，象徵莊嚴與團結，今年市府卻改以延至上午9時30分舉行，最終卻未升旗，讓市民感到困惑與失望。