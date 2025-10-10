快訊

測速照相全縣之冠！台東太麻里10+3最多 駕駛：密集過頭

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣境內設置逾30支固定測速照相桿，其中太麻里鄉不含3處移動式測速照相，就裝設10支固定桿，成為最多測速趕的鄉鎮。記者尤聰光／攝影
台東縣境內設置逾30支固定測速照相桿，其中太麻里鄉不含3處移動式測速照相，就裝設10支固定桿，成為最多測速趕的鄉鎮。記者尤聰光／攝影

為取締用路人違規超速駕駛，台東縣境內設置逾30支固定測速照相桿，並集中在省道台9及台11線公路上，其中光太麻里鄉不含3處移動式測速照相，就裝設10支固定桿，成為最多測速趕的鄉鎮，也是取締件數最多的路段，光美和至北里段6公里路程就5支，有駕駛抱怨「密集過頭」。

縣警局表示，太麻里鄉美和至北里段，因為上下坡路段，加上四線車道，往來車速快，其固定測速桿裝設都是經過現場會勘評估後安裝，沒有所謂的密集過頭，況且裝設測速桿的目的，就是讓用路人減速慢行，達到警示的效果，若大家都能依速限遵守開車，也會對路段取締作為作適時調整。

根據縣警局資料顯示，太麻里鄉主要道路為省道台9線公路，北至美和村、南至多良村，全長約30公里，設置固定測速照相桿地點包括美和公車亭、三和國小、華源路段、新吉路段、北里路段、泰和路段、香蘭國小、新香蘭、金崙大橋及多良大溪路段。另計3處移動測速照相點。

議員簡維國表示，不能否認交通安全絕對比觀光重要，但是減少交通事故是不是就一定要裝測速照相桿？還是有其他解方？這都是可以有討論的空間，畢竟近來無論是在地民眾，還是外地遊客，都對於台東境內的測速照相過於密集，感到非常反感，他也常接獲抱怨，建議警方應顧慮好感度。

「很不合理，感覺是在搶錢！」王姓貨車司機說，他認為現在只要有路段發生交通事故，就會裝設測速照相，現在南迴公路都是測速桿，尤其進入太麻里鄉，車裝雷達預警就響不停，密集的過頭了，可能再過幾年，南迴公路到處都是測速桿，若駕駛沒注意，走一趟就好幾張罰單。

另劉姓姓駕駛表示，美和到北里短短6公里就5支測速照相，幾乎等於平均1公里1支，與其一直裝測速桿，乾脆全線採區間測速，反而更一勞永逸，也省下裝設的經費。

太麻里鄉美和至北里段，因為上下坡路段，加上4線車道，往來車速快，警方裝設固定測速桿裝設都是經過現場會勘評估後安裝。本報資料照片
太麻里鄉美和至北里段，因為上下坡路段，加上4線車道，往來車速快，警方裝設固定測速桿裝設都是經過現場會勘評估後安裝。本報資料照片

測速 交通事故 台東

