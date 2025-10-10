影／謝國樑近3月公私行程請休16日...議員關切 市府：均依規辦理

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今年7到9月基隆市長謝國樑公私出國行程多，共有6次，引發議員關注。圖／基隆市政府提供
今年7到9月基隆市長謝國樑公私出國行程多，共有6次，引發議員關注。圖／基隆市政府提供

今年7到9月基隆市長謝國樑公私出國行程多共有6次，民進黨基隆市議員鄭文婷說，議會要開會因為市長不在，沒有人批公文導致開會延宕，市長利用暑假陪家人出國旅遊都合乎人情，但希望在兼顧市政與家人取得平衡。市府說明，請假一切依規定辦理，並由副市長代理，業務推動不受影響。

鄭文婷今天說，過去幾個月經常聽聞市政府的公文，因為市長不在而無法推動，原本議會預定召開新市政大樓專案報告第二次會議的時間是9月26日下午，因市長不在，無法批示公文導致市府的資料無法準時送到議會，才延後到9月30日上午召開。

鄭文婷表示，相信市長請假都會依據相關規定辦理，但議會開會因為市長不在，沒有人批公文導致開會延宕，這也是事實。至於謝國樑稱陪同家人，利用暑假期間出國旅遊，這些都合乎人情，但如何在兼顧市政與家人的照顧之間取得平衡，相信市長會有所斟酌，未來希望市長在市政的推動上不要再發生類似情況。

基隆市政府回應表示，市長請假一切依規定辦理，未超過年度假期規定。請假期間委由副市長代理，業務推動不受影響，感謝外界各方對於市長及市政的關心。

基隆市政府提到，7至9月市長共請休假16日5小時，其中幾趟陪同家人出國行程，包括7月10日前往日本沖繩、8月1日前往新加坡以及9月初前往日本宮古島。另有3次則是率團公開訪問行程。

市政說，市長因去年罷免投票至今，選務及公務始終繁忙，一直沒有合適的空檔陪伴家人。這次藉兩次議會臨時會中間休會及孩子暑假期間安排出國旅行，忙碌之餘希望適時陪伴家人及孩子成長，企盼外界理解，市府團隊將持續努力推動市政。

