國慶談鏟子超人 黃偉哲：展現台南人熱情友善一面

中央社／ 台南10日電

台南市長黃偉哲今天說，台南今年雙十國慶升旗特別有意義，不僅攜手同心度過風災等難關，當花蓮發生堰塞湖溢流釀災，台南人當鏟子超人執行救援任務，展現台南人熱情友善一面。

台南市政府今天上午在西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，由國立南科國際實驗高級中學國小部熱舞社以勁歌熱舞開場，展現年輕世代創意和自信，也為升旗典禮注入活力，接著伴隨悠揚國歌聲中，國旗冉冉升起，象徵對國家的祝福與敬意。

黃偉哲說，台南今年雙十國慶升旗特別有意義，面對年初楠西震災及年中丹娜絲風災，全體市民展現意志力，應變迅速有力，攜手同心度過難關。當花蓮發生堰塞湖溢流釀災，台南人當鏟子超人執行救援任務，展現台南人熱情友善一面。

黃偉哲說，適逢雙十國慶，要感謝大家對台南的珍愛，未來也將傾聽各方聲音，不忘初心，一起努力，讓台南變得更美好進步，共創幸福有溫度的台南。

國慶 黃偉哲

