七堵山區非法鳥網拆了又架 基市報警緝凶

基隆市七堵山區日前傳出疑似擄鴿勒贖集團非法架設逾百公尺鳥網，導致4隻老鷹掛網多日慘死，附近山頭在案發後又發現遭人新架鳥網，無視公權力。市長謝國樑痛斥不法行為，告誡非法業者不要以身試法。

台灣猛禽研究會通報一隻發報器追蹤今年剛出生保育類黑鳶「橘M9」黑鳶「金桔」，停留在七堵區山區過久未移動，疑遭非法鳥網纏住。基隆動保所9月30日會同猛禽會及基隆鳥會勘查，未料該人煙罕至山區竟然出現大量鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越兩處山頭，範圍相當大。動保人員報警緝凶，懷疑可能是抓捕賽鴿「擄鴿勒索」集團所為。

市府動保及協會相關人員當天拆除部分鳥網，因遍布太廣尚未全數拆完。不料，近日觀察又發現附近山頭又有新鳥網。鳥友表示，非法集團囂張行徑簡直無視公權力。市府表示，現場無路可到達，已檢視相關可能路徑清查。

謝國樑說，如何加強保護日後會整體說明，並擬召開公聽會，聽取各界對黑鳶保護建言。針對又出現新鳥網，謝國樑痛斥不法架鳥網行為，他說，告誡這些非法架網者，不論是業者或所有相關人等，將嚴重破壞動物保育作為，請不要以身試法。