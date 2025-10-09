全運會基隆隊授旗出發 謝國樑加碼金牌最高補助每月2.5萬

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全國運動基隆代表隊今天由市長謝國樑授旗出發，代表隊參加田徑等15個項目。為協助選手發揮最佳表現，謝國樑說，今年首度編列「基隆市績優運動選手訓練補助金」300萬元，金牌選手除原有獎勵金外，更可獲得持續性訓練補助，每月最高達2萬5000元。

全國運動會10月18日至23日在雲林縣登場，謝國樑今天下午於市府1大廳為代表隊授旗，由基隆市體育會理事長鄭錦洲代表接下市旗。謝國樑與鄭錦洲勉勵並分別致贈加菜金給代表隊，為選手們加油打氣，預祝旗開得勝、再創佳績。

謝國樑表示，為協助選手發揮最佳表現，市府今年首度編列「基隆市績優運動選手訓練補助金」300萬元，金牌選手除原有獎勵金外，更可獲得持續性訓練補助，每月最高達2萬5000元。市府將持續投入資源、完善運動設施，打造友善的訓練環境。

謝國樑說，期盼代表隊秉持團隊合作與永不放棄的精神，為自己與基隆爭取最高榮譽，也讓全國看見基隆運動的實力與熱情。

教育處副處長楊永芬指出，基隆市代表隊已於9月26日率先奪金，選手鄧羽彣在馬拉松游泳女子組10公里項目摘下金牌、曹鈞硯則獲得男子組銀牌，為基隆市在開幕前揭開亮眼序幕。

基隆市體育會理事長鄭錦洲說，體育會為全國運動會選手加油及致贈加菜金，市長重視體育選手的訓練經費，獎金不比六都少，期盼大家為基隆爭光。

鄭錦洲並鎮表示，已爭取到明年全國商總80周年全國表揚大會在基隆舉辦，屆時將帶來觀光、旅遊的發展，就如同上月的全國萬人健走大會師，基隆飯店、旅館都爆滿，有287輛遊覽車到基隆參觀遊遊，明年商總也會帶動商機發展，創造近千萬產值。

今年參加15個項目，包含田徑、水上運動、射箭、射擊、籃球、排球、橄欖球、羽球、霹靂舞、拳擊、柔道、跆拳道、高爾夫、鐵人三項及滑輪溜冰等。

