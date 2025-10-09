基隆海巡生力軍新型35噸級巡防艇成軍 強化東北角海域巡弋

國防部今天將公布114年版國防報告書。報告書指出，中共對我採取多項「灰色地帶混合威脅手段」以及「準軍事行動」等針對性軍事威脅，逐步加大對我威嚇力道。國防部並重申，針對中共無人機襲擾外離島，軍方已經訂定4項步驟的應處流程，將動用干擾槍或步槍、機槍，以軟硬殺方式，擊落無人機。 國防部今年是第18次出版國防報告書，新版國報告書分為「戰略環境」、「堅實國防」、「和平基石」、「國防管理」等四篇、八個章節，全書共191頁。

2025-10-09 12:14