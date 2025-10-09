快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆中山一路機車待轉區太小槽化線很長 挨批「罰單陷阱」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中山一路機車待轉區太小槽化線很長，民眾反映如「罰單陷阱」。記者游明煌／攝影
基隆中山一路機車待轉區太小槽化線很長，民眾反映如「罰單陷阱」。記者游明煌／攝影

基隆中山一路205號附近路口，機車無法直接左轉往火車站方向，必須先停到待轉區，但不少民眾反映空間太小，很容易停在槽化線上，一不小心就被檢舉達人檢舉，一張至少要900元，批如同「罰單陷阱」。市府表示會再會勘調整改善。

民眾反映中山一路205號附近的路口因車流量很大，限制不能左轉往火車站方向，路旁畫設有機車待轉區，很多人會利用待轉區往火車站，但空間太小，待轉區只能停4、5輛機車，兩旁全都是槽化線，想要停進待轉區幾乎都會先壓到槽化線，或者停在槽化線上。

林姓市民投訴，他有一次要停進待轉區時，裡面已有4輛機車，他只好停在槽化線上，沒想到就被檢舉。

警方表示，機車停在停等區待轉應停在格內，如果停在槽化線上遭檢舉事證明確，依道交條例可處900到1800元。

市府交通處副處長黃詩涵說，考量中山一路路口機車無法直接迴轉，因此設置機車待轉區，兩側有白色槽化線主要是怕直行車會和待轉機車過近碰撞，引導直行車行進方向，也把線型拉順，但機車不能停在槽化線上。

黃詩涵表示，因有民眾反映待轉區的空間是否可以加大，交通處下周會邀當地里長、警方、工務處等單位實勘，了解實際狀況和需求，進行調整改善。

火車站 基隆 待轉區

延伸閱讀

南部酷熱 花東、大台北零星雨 國慶連假午後雷陣雨範圍擴大

東北季風來襲！國慶連假這天降雨擴大 下周冷空氣南下有感降溫

影／基隆推月經平權59校設衛生棉取用點 東森購物捐3萬8千份

基隆活化沙灣歷史園區將辦音樂會 殷正洋、方季惟演唱

相關新聞

基隆中山一路機車待轉區太小槽化線很長 挨批「罰單陷阱」

基隆中山一路205號附近路口，機車無法直接左轉往火車站方向，必須先停到待轉區，但不少民眾反映空間太小，很容易停在槽化線上...

2025台東藝穗節山海美景間演出 首度提出6條「藝穗撞遊」路線

跳脫傳統劇場演出框架、在台東山海美景間演出，邁入第6屆的台東藝穗節即將展開，縣長饒慶鈴表示，今年藝穗節從10月18日至1...

宜蘭第三處 頭城社區心衛中心揭牌

宜蘭縣第三處社區心理衛生中心昨在頭城鎮揭牌，心理師、護理師、社工及職能治療師等各類專業團隊進駐，照護身心健康服務再升級，...

影／東北季風來襲！台東卑南溪掀揚塵風飛沙 縣府搶修水覆蓋工法

受到今年首波東北季風影響，台東地區昨天和今天風勢明顯增強，卑南溪水覆蓋遭樺加沙颱風沖毀，目前持續有多輛挖土機搶修中，由於...

基隆嶼碼頭改善完成！民代建議增文創、娛樂販賣設施 市府：再研議

基隆嶼近來成為國內外旅客的海上旅遊亮點，每月約有8千人次遊客登島觀光，船舶碼頭停靠碰墊破損失、碼頭路面不平易跌倒等缺失近...

台東蘇鐵移除遭質疑 縣府：環境已不允許生長

台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。縣府表示，環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。