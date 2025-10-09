基隆中山一路機車待轉區太小槽化線很長 挨批「罰單陷阱」

基隆中山一路205號附近路口，機車無法直接左轉往火車站方向，必須先停到待轉區，但不少民眾反映空間太小，很容易停在槽化線上，一不小心就被檢舉達人檢舉，一張至少要900元，批如同「罰單陷阱」。市府表示會再會勘調整改善。

民眾反映中山一路205號附近的路口因車流量很大，限制不能左轉往火車站方向，路旁畫設有機車待轉區，很多人會利用待轉區往火車站，但空間太小，待轉區只能停4、5輛機車，兩旁全都是槽化線，想要停進待轉區幾乎都會先壓到槽化線，或者停在槽化線上。

林姓市民投訴，他有一次要停進待轉區時，裡面已有4輛機車，他只好停在槽化線上，沒想到就被檢舉。

警方表示，機車停在停等區待轉應停在格內，如果停在槽化線上遭檢舉事證明確，依道交條例可處900到1800元。

市府交通處副處長黃詩涵說，考量中山一路路口機車無法直接迴轉，因此設置機車待轉區，兩側有白色槽化線主要是怕直行車會和待轉機車過近碰撞，引導直行車行進方向，也把線型拉順，但機車不能停在槽化線上。

黃詩涵表示，因有民眾反映待轉區的空間是否可以加大，交通處下周會邀當地里長、警方、工務處等單位實勘，了解實際狀況和需求，進行調整改善。