2025台東藝穗節山海美景間演出 首度提出6條「藝穗撞遊」路線

跳脫傳統劇場演出框架、在台東山海美景間演出，邁入第6屆的台東藝穗節即將展開，縣長饒慶鈴表示，今年藝穗節從10月18日至11月23日，共將舉行12場環境劇場及8場藝術工作坊，最特別的是首度提出6條「藝穗撞遊」路線，邀請大家走進街道、與藝術同行。

饒慶鈴指出，以「我在台東，找到我：藝穗撞遊」回應策展命題的藝穗節，是全新嘗試，不只有表演，而是一場深入在地的藝術旅程，邀請大家走進關山老街、鹿野神社等，透過交通接駁或搭配走讀活動，將看節目串成山線、海線、南迴線與市區等6個遊程。

2025台東藝穗節記者會昨天在台北舉行，饒慶鈴向與會貴賓及民眾介紹藝穗節精采的活動行程。她表示，今年8組充滿創新能量的入選團隊將在台東糖廠、關山天后宮等地景空間展演，包括舞蹈、戲劇、馬戲的多元創作，遍地開花，打造前所未有的觀賞體驗。