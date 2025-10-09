快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

聽新聞
0:00 / 0:00

2025台東藝穗節山海美景間演出 首度提出6條「藝穗撞遊」路線

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
2025台東藝穗節記者會昨天在台北舉行，饒慶鈴向與會貴賓及民眾介紹藝穗節精采的活動行程。圖／台東縣政府提供
2025台東藝穗節記者會昨天在台北舉行，饒慶鈴向與會貴賓及民眾介紹藝穗節精采的活動行程。圖／台東縣政府提供

跳脫傳統劇場演出框架、在台東山海美景間演出，邁入第6屆的台東藝穗節即將展開，縣長饒慶鈴表示，今年藝穗節從10月18日至11月23日，共將舉行12場環境劇場及8場藝術工作坊，最特別的是首度提出6條「藝穗撞遊」路線，邀請大家走進街道、與藝術同行。

饒慶鈴指出，以「我在台東，找到我：藝穗撞遊」回應策展命題的藝穗節，是全新嘗試，不只有表演，而是一場深入在地的藝術旅程，邀請大家走進關山老街、鹿野神社等，透過交通接駁或搭配走讀活動，將看節目串成山線、海線、南迴線與市區等6個遊程。

2025台東藝穗節記者會昨天在台北舉行，饒慶鈴向與會貴賓及民眾介紹藝穗節精采的活動行程。她表示，今年8組充滿創新能量的入選團隊將在台東糖廠、關山天后宮等地景空間展演，包括舞蹈、戲劇、馬戲的多元創作，遍地開花，打造前所未有的觀賞體驗。

另節目也與施政方向相互呼應，從 「山海影展」 記錄台東12部短片與1部長片，串聯山線、海線、南迴、市區的文化遊程，接著由在地藝術家與國際團隊的合作交流，勾勒出文化原鄉的厚度與廣度。

2025台東藝穗節記者會現場邀請在地表演團體精彩演出。圖／台東縣政府提供
2025台東藝穗節記者會現場邀請在地表演團體精彩演出。圖／台東縣政府提供

台東 饒慶鈴 劇場

延伸閱讀

台東縣多面向支援花蓮光復 新一波環保清消支援今再出發

台東南太麻里溪水暴漲護堤淘空 饒慶鈴：先放置消波塊加固

送禮給師生 饒慶鈴：明年教師節2千元 國中小營養午餐免費

台東卑南族孫菊花獲登錄傳統工藝「人間國寶」 饒慶鈴頒紅榜祝賀

相關新聞

宜蘭第三處 頭城社區心衛中心揭牌

宜蘭縣第三處社區心理衛生中心昨在頭城鎮揭牌，心理師、護理師、社工及職能治療師等各類專業團隊進駐，照護身心健康服務再升級，...

2025台東藝穗節山海美景間演出 首度提出6條「藝穗撞遊」路線

跳脫傳統劇場演出框架、在台東山海美景間演出，邁入第6屆的台東藝穗節即將展開，縣長饒慶鈴表示，今年藝穗節從10月18日至1...

影／東北季風來襲！台東卑南溪掀揚塵風飛沙 縣府搶修水覆蓋工法

受到今年首波東北季風影響，台東地區昨天和今天風勢明顯增強，卑南溪水覆蓋遭樺加沙颱風沖毀，目前持續有多輛挖土機搶修中，由於...

基隆嶼碼頭改善完成！民代建議增文創、娛樂販賣設施 市府：再研議

基隆嶼近來成為國內外旅客的海上旅遊亮點，每月約有8千人次遊客登島觀光，船舶碼頭停靠碰墊破損失、碼頭路面不平易跌倒等缺失近...

台東蘇鐵移除遭質疑 縣府：環境已不允許生長

台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。縣府表示，環...

14家魚行訪日豊洲與築地市場 謝國樑：崁仔頂將轉型品牌經營

有台版「築地市場」之稱，是北台最大魚市的基隆崁仔頂，每天凌晨人聲鼎沸，是很多餐廳業者、觀光客批發海鮮重要據點，市長謝國樑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。