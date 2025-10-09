聽新聞
宜蘭第三處 頭城社區心衛中心揭牌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣第三處社區心理衛生中心在頭城鎮揭牌，照護身心健康服務再升級。圖／縣府提供
宜蘭縣第三處社區心理衛生中心昨在頭城鎮揭牌，心理師護理師、社工及職能治療師等各類專業團隊進駐，照護身心健康服務再升級，希望能夠成為大家的「心靈避風港」。

衛福部心理健康司長陳柏熹與代理縣長林茂盛主持揭牌儀式，社區心理衛生中心人員自彈自唱開場，傳遞「長長的路要慢慢走，心裡的話找我們說」溫暖訊息，並邀在地新建社區舞蹈班帶來充滿活力的舞曲，熱鬧溫馨，展現「陪伴與社區共融」精神。

陳柏熹說，社區心理衛生中心是「強化社會安全網第二期計畫」的重要實踐，展現中央與地方的緊密合作，共同守護民眾心理健康；他強調「心衛中心不僅是一個服務據點，更是一份安心的承諾，讓每位民眾都知道──您並不孤單。」

林茂盛表示，社區心理衛生中心不僅提供心理諮詢與社區關懷服務，也會定期舉辦心理健康宣導活動與成立支持團體，陪伴民眾在生活的起伏中找到力量，民眾不僅可以在此獲得專業協助，自在傾訴，讓彼此在交流中找到支持與成長的力量，該中心服務地區主要以頭城鎮、礁溪與壯圍鄉為主，民眾可就近獲得關懷。

