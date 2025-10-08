國慶連假天天免費看電影 宜蘭國際綠色影展連3日戶外特映送贈品

宜蘭國際綠色影展特別選在國慶連假晚上，規劃3場戶外特映場，以人與自然的連結為主軸，挑選3部來自國際的優質影片，內容涵蓋冒險、科幻、紀實與動畫等風格，播映地點在礁溪湯圍溝溫泉公園與羅東中山公園福德廟，前50名入場觀眾可於開演前30分鐘領取號碼牌，獲取精美好禮。

10月10日（周五）晚間6時30分，戶外特映在礁溪湯圍溝溫泉公園率先登場，播放法國的動畫作品「熱血搜救隊：翻轉世界」。本片以寓教於樂的方式呈現環境議題，講述一群搜救隊員為拯救即將被摧毀的森林，展開一場橫跨極地與沙漠的冒險旅程，他們必須在雨季來臨前找到失蹤的科學家，製作阻止災難的解藥，劇情充滿想像力，傳遞環境守護的重要性。

10月11日（周六）晚間6時30分，戶外特映將於羅東中山公園福德廟加碼雙片放映，除了「熱血搜救隊：翻轉世界」，也將放映由法國、義大利與加拿大聯合製作的「北極小迷狐：吉娜&尤克」。本片取材真實新聞，描繪一對北極狐伴侶在全球暖化下的分離與重逢，展現動物在極端環境的求生故事。導演在加拿大育空地區實地拍攝，細膩呈現生態危機與自然生命的情感連結。

壓軸場10月12日（周日）晚間6時20分在羅東中山公園福德廟登場，播放美國的動畫電影「荒野機器人」。故事講述一名在暴風雨後漂流至孤島的機器人羅茲，意外成為雛雁亮亮的養母，為了守護孩子與島上動物，羅茲逐漸產生情感，展現超越程式設定的親情與牽絆，挺身守護森林，引領觀眾思考人類、科技與自然之間的關係。

宜蘭縣環保局表示，戶外特映選在民眾休閒場所舉行，期望透過親子共賞影片所傳達的環境意識，將秋夜裡獨特的教育與文化烙印在觀影者記憶中，歡迎參加。詳細資訊可上網搜尋「宜蘭國際綠色影展」或Facebook粉絲專頁。