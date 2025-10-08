影／東北季風來襲！台東卑南溪掀揚塵風飛沙 縣府搶修水覆蓋工法
受到今年首波東北季風影響，台東地區昨天和今天風勢明顯增強，卑南溪水覆蓋遭樺加沙颱風沖毀，目前持續有多輛挖土機搶修中，由於部分河道裸露區域尚未修復完成，已出現河川揚塵現象，局部地區可見空氣中飄散細微砂塵及空氣品質短暫不良，縣府呼籲民眾加強自我防護措施。
縣府表示，樺加沙颱風外圍環流帶來強勁雨勢，造成卑南溪水覆蓋全毀，裸露地面積擴大。縣府自上個月26日起每天投入多輛挖土機進行搶修，即便於教師節及中秋節連假期間亦不間斷施工，期能在東北季風增強前盡速完成修復作業，以有效降低河川揚塵對環境與健康的影響。
未料，惟首波東北季風已至，尚未修復區域仍有揚塵發生，縣府提醒民眾提高警覺，強風時請避免長時間於戶外活動，必要外出時務必配戴口罩，居家應關閉門窗，以減少河川揚塵造成的影響。
環保局表示，目前已於卑南溪中華大橋上、下游完成11條直線土堤，持續透過引水濕潤降低裸露地揚塵，整體水覆蓋修復進度約達4成。惟受東北季風增強影響，從昨天下午起空氣品質監測站數據顯示空氣品質不良，環保局已啟動區域空氣品質惡化防制措施「預警初級」應變。
包括請相關單位同步執行應變作業，包括啟用水車灑水降塵、列管事業單位加強周邊道路洗掃作業、即時發布空氣品質防護訊息及持續加速水覆蓋修復作業，以降低揚塵影響程度。
