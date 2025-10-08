快訊

末日將至？富爸爸作者清崎：快增持「四種資產」美元儲戶是輸家

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

影／東北季風來襲！台東卑南溪掀揚塵風飛沙 縣府搶修水覆蓋工法

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受到今年首波東北季風影響，台東地區昨天和今天風勢明顯增強，卑南溪部分河道裸露區，已出現揚塵現象。記者尤聰光／攝影
受到今年首波東北季風影響，台東地區昨天和今天風勢明顯增強，卑南溪部分河道裸露區，已出現揚塵現象。記者尤聰光／攝影

受到今年首波東北季風影響，台東地區昨天和今天風勢明顯增強，卑南溪水覆蓋遭樺加沙颱風沖毀，目前持續有多輛挖土機搶修中，由於部分河道裸露區域尚未修復完成，已出現河川揚塵現象，局部地區可見空氣中飄散細微砂塵及空氣品質短暫不良，縣府呼籲民眾加強自我防護措施。

縣府表示，樺加沙颱風外圍環流帶來強勁雨勢，造成卑南溪水覆蓋全毀，裸露地面積擴大。縣府自上個月26日起每天投入多輛挖土機進行搶修，即便於教師節及中秋節連假期間亦不間斷施工，期能在東北季風增強前盡速完成修復作業，以有效降低河川揚塵對環境與健康的影響。

未料，惟首波東北季風已至，尚未修復區域仍有揚塵發生，縣府提醒民眾提高警覺，強風時請避免長時間於戶外活動，必要外出時務必配戴口罩，居家應關閉門窗，以減少河川揚塵造成的影響。

環保局表示，目前已於卑南溪中華大橋上、下游完成11條直線土堤，持續透過引水濕潤降低裸露地揚塵，整體水覆蓋修復進度約達4成。惟受東北季風增強影響，從昨天下午起空氣品質監測站數據顯示空氣品質不良，環保局已啟動區域空氣品質惡化防制措施「預警初級」應變。

包括請相關單位同步執行應變作業，包括啟用水車灑水降塵、列管事業單位加強周邊道路洗掃作業、即時發布空氣品質防護訊息及持續加速水覆蓋修復作業，以降低揚塵影響程度。

縣府在卑南溪河床上投入多輛挖土機進行搶修水覆蓋工法。記者尤聰光／攝影
縣府在卑南溪河床上投入多輛挖土機進行搶修水覆蓋工法。記者尤聰光／攝影

樺加沙颱風 空氣品質 東北季風

延伸閱讀

未來1周3地區降雨機率高 國慶連假午後雷陣雨範圍擴大

今再飆36度高溫 專家揭「降溫關鍵時間點」：會有一波驟降比較猛的

今「寒露」微弱東北季風影響 國慶連假重回夏天 娜克莉颱風將生成

娜克莉颱風最快明生成 賈新興曝可能路徑 國慶連假午後零星雨

相關新聞

影／東北季風來襲！台東卑南溪掀揚塵風飛沙 縣府搶修水覆蓋工法

受到今年首波東北季風影響，台東地區昨天和今天風勢明顯增強，卑南溪水覆蓋遭樺加沙颱風沖毀，目前持續有多輛挖土機搶修中，由於...

基隆嶼碼頭改善完成！民代建議增文創、娛樂販賣設施 市府：再研議

基隆嶼近來成為國內外旅客的海上旅遊亮點，每月約有8千人次遊客登島觀光，船舶碼頭停靠碰墊破損失、碼頭路面不平易跌倒等缺失近...

台東蘇鐵移除遭質疑 縣府：環境已不允許生長

台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。縣府表示，環...

14家魚行訪日豊洲與築地市場 謝國樑：崁仔頂將轉型品牌經營

有台版「築地市場」之稱，是北台最大魚市的基隆崁仔頂，每天凌晨人聲鼎沸，是很多餐廳業者、觀光客批發海鮮重要據點，市長謝國樑...

頻率不輸雙北 基隆學校午餐每周供應2次乳品

美台乳品業界簽署合作備忘錄（MOU），共同推廣「學童乳」。基隆市政府教育處今天表示，基市113年起加碼補助學校午餐，學生...

神人共護、政教同行！雞籠城隍文化祭日巡登場 刑警抬轎宣導反詐騙

2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發，走訪慶安宮、奠濟宮和覺修宮。副市長邱佩琳扶轎同行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。