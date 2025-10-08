基隆嶼碼頭改善完成！民代建議增文創、娛樂販賣設施 市府：再研議
基隆嶼近來成為國內外旅客的海上旅遊亮點，每月約有8千人次遊客登島觀光，船舶碼頭停靠碰墊破損失、碼頭路面不平易跌倒等缺失近日改善完成。民代建議再活化可增加文創、娛樂及販賣設施等創造觀光收益。市府表示，今年開放到10月底，是否增加相關娛樂、販賣設施會再研議。
基隆嶼是距基隆港約4公里處的無人火山島，美景有「台灣龍珠」之稱，獨特的火成岩地質景觀，四周峭壁環繞，島上有步道可通往山頂的基隆嶼燈塔，每年4到10月開放登島觀光，可體驗登山步道、燈塔以及搭船繞島觀景，其他時間因東北季風強勁未開放。
針對基隆嶼船舶碼頭停靠碰墊、碼頭路面破損、島上水管修復等問題，市府完成修繕，日前會同議員前往會勘。
議員韓世昱說，碼頭碰墊破損船體停靠有安全之虞，路面破損也有小孩子跌倒，多已改善，但建議再多方活化利用，遊客反映鳥上缺乏娛樂設施、應可再增加一些觀光元素，比如有賣文創商品、可喝咖啡等。目前每月僅有8千多人次不夠，可以再增加開放人數，促進島上觀光發展。
議員呂美玲服務處出席代表許國仁表示，娛樂船靠岸的碰墊已改善，但路面不平小孩子容易跌倒，島上救援困難，道路要盡量平整。另淡水的水管也已修好，遊客認為缺乏文創商品、咖啡店的確是問題建議增加旅遊賣點。
市府產發處海洋及農漁發展科長許又今表示，東側碼頭碼頭停靠碰墊改善工程已修繕完成，船隻可安全停靠，路面不平也改善，今年開放到10月底，目前每天上限1200人次，是否增加要再研議；至於是否增加文創、娛樂及販賣設施等，會再進一步討論研議。
