探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，林保署花蓮分署派遣9人深山特遣隊實地探勘堰塞湖，隊員下山後形容環境就像是「世界末日」，長途跋涉將紀錄資料影像提供林保署分析。林保署花蓮分署長黃群策說，資料將作為未來監測、勘查與工程規畫的重要依據。

馬太鞍溪堰塞湖位於林田山事業區第118、122林班，湖區周邊地形險峻陡峭，更有多處斷崖。花蓮分署與中華民國山難救助協會東區搜救委員會、高山協作團隊組9人探勘小隊，挺進堰塞湖區探勘，今天平安下山。

帶隊官花蓮分署萬榮工作站賴光榮受訪表示，上月30日從光復林道出發，單攻下切到1000公尺，再爬上大概1300公尺的時候，山區粉層愈來愈重，呼吸很喘不舒服，將沿途資料提供給花蓮分署。

隊員田宇倫說，現場就像是末日場景，布滿大量粉塵，太陽完全照不進來，能見度不到25公尺，呼吸也困難，好不容易拍到堰塞湖流水量，特別感謝東搜協助順利完成任務。

東搜副總幹事黃先生指出，光復林道從20K後，路況比較破碎，到37K有很多崩塌地形，37K海拔大概在海拔1900公尺左右，再高繞到海拔2250公尺，再下切到溪谷，路途十分遙遠，當初帶繩子、器材，甚至電鑽都背上去，就是要突破地形，已在險峻路段架繩子，讓後面的人比較好走。