基隆活化沙灣歷史園區將辦音樂會 殷正洋、方季惟演唱

基隆市政府推動文資場域活化，將在10月9日至26日在沙灣歷史文化園區首次舉辦秋光音樂節，結合音樂、市集與文化體驗，打造一場城市人文與音樂共鳴的音樂會，包括「三金美聲歌王」殷正洋、「軍中情人」方季惟等都會到場演唱。

副市長邱佩琳在記者會表示，史場域的活化關鍵在於讓民眾能親身參與、建立情感連結。今年的「秋光音樂節」以開放式策展的方式，讓市民能在聆聽音樂、欣賞展覽的同時，重新認識沙灣園區的文化脈絡。她特別感謝文化觀光局的用心規劃，讓文化資產不僅被保存，更成為能被「生活化體驗」的城市空間。

邱佩琳用一首很喜歡的歌內容描述場景，「我希望我吹過的風，你曾經吹過，表示我與你相融。我希望我走過的路，是你走過的路，表示我們相遇。」希望大家坐在園區音樂，感受人文氣息。

文化觀光局長江亭玫說，活動希望展現基隆秋天最獨特的城市樣貌，規畫包括「時光音樂會」與「時光特展」兩大主軸。市府同步提供接駁服務，方便民眾輕鬆抵達園區，拉近與文化的距離。

「時光音樂會」將於10月24日及25日登場，邀集「三金美聲歌王」殷正洋、「軍中情人」方季惟、「聲林之王」劉學甫、鄭可強、韋喆，以及沖繩三線琴演奏家曾健裕等音樂人輪番演出。現場除有秋日風格市集與「時光留言樹」外，還可體驗「沙灣園區集點蓋章」活動，完成集點即可兌換紀念明信片、皮製書籤、市集折價券或「官邸作客」下午茶兌換券，增添遊逛樂趣。