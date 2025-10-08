快訊

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

聽新聞
0:00 / 0:00

台東蘇鐵移除遭質疑 縣府：環境已不允許生長

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。記者尤聰光／攝影
台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。記者尤聰光／攝影

台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。縣府表示，環境已不允許生長，將移植他處繼續妥善照顧。

縣府建設處副處長馬志安表示，馬亨大道上面的蘇鐵，因經過歷次颱風的損害，它很多顆已經變形，影響行車安全，且栽種於分隔島上的生長環境也不是很好，因此移植更適合場域。

他說，目前已找到適合的栽植點，就是位於海濱公園內的2處滯洪池，那裡空間寬闊，且生態環境豐富，蘇鐵能生長更完善；至於蘇鐵移植後所留下的棲地，再重新植栽其他更適合的樹種。

全長4.8公里的「特二號道路」是台東市外圍重要景觀綠園道路，也是通往台東車站要道，1998年闢建，2000年改名為「馬亨亨大道」，分隔島及路旁栽種台東蘇鐵、鳳凰樹、台灣欒樹等樹種。

不過，近日民眾發現近百顆台東蘇鐵正被挖掘移除，認為生長好好的，也沒有生病，實在不解為何要移除？若只是要栽種其他樹種而將其移除掉，真的很可惜，畢竟都已生長超過20年的樹齡。

據了解，蘇鐵是古老的樹種，堪稱為活化石，在台灣的台東山區，有著分布面積最廣、數量最多，且生長情況良好的天然族群，彌足珍貴。由於蘇鐵樹形優美，且易照顧，常被用作庭園造景植物。

台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。記者尤聰光／攝影
台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。記者尤聰光／攝影
台東縣政府表示，蘇鐵栽種在分隔島環境已不允許生長，將移植他處繼續妥善照顧。記者尤聰光／攝影
台東縣政府表示，蘇鐵栽種在分隔島環境已不允許生長，將移植他處繼續妥善照顧。記者尤聰光／攝影

台東

延伸閱讀

7億元打造！台東立體停車場疑傳停工2個月 縣府：工程會正調解審理

彰化東螺溪欒樹節 懷舊復古營造早期鄉村氛圍

彰化東螺溪當年臭味飄 現今欒樹節配復古老車成網紅美景

億元改造彰化東螺溪水環境 戀戀欒樹節復古風周日清新登場

相關新聞

14家魚行訪日豊洲與築地市場 謝國樑：崁仔頂將轉型品牌經營

有台版「築地市場」之稱，是北台最大魚市的基隆崁仔頂，每天凌晨人聲鼎沸，是很多餐廳業者、觀光客批發海鮮重要據點，市長謝國樑...

頻率不輸雙北 基隆學校午餐每周供應2次乳品

美台乳品業界簽署合作備忘錄（MOU），共同推廣「學童乳」。基隆市政府教育處今天表示，基市113年起加碼補助學校午餐，學生...

台東蘇鐵移除遭質疑 縣府：環境已不允許生長

台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。縣府表示，環...

神人共護、政教同行！雞籠城隍文化祭日巡登場 刑警抬轎宣導反詐騙

2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發，走訪慶安宮、奠濟宮和覺修宮。副市長邱佩琳扶轎同行，...

宜蘭衛生局推公共衛生業務表現亮眼 繼18個獎項再奪6獎殊榮

宜蘭縣衛生局推動公共衛生業務，繼上半年榮獲衛福部考核拿到18個獎項，最近再奪6獎，其中包括衛教宣傳業務「優等獎」及「精進...

2026可能參選基隆市長！童子瑋繼提拆3連棟 又拋拆除東岸高架橋構想

基隆市議長童子瑋被視為將在2026年基隆市長選戰，代表民進黨挑戰現任市長謝國樑的人選。今天他在網路節目除重提應拆除旭川河...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。