台東蘇鐵移除遭質疑 縣府：環境已不允許生長
台東縣馬亨亨大道近日移除近百棵生長逾20年的「台東蘇鐵」工程，民眾不解生長好好的蘇鐵樹為何移除？直呼很可惜。縣府表示，環境已不允許生長，將移植他處繼續妥善照顧。
縣府建設處副處長馬志安表示，馬亨大道上面的蘇鐵，因經過歷次颱風的損害，它很多顆已經變形，影響行車安全，且栽種於分隔島上的生長環境也不是很好，因此移植更適合場域。
他說，目前已找到適合的栽植點，就是位於海濱公園內的2處滯洪池，那裡空間寬闊，且生態環境豐富，蘇鐵能生長更完善；至於蘇鐵移植後所留下的棲地，再重新植栽其他更適合的樹種。
全長4.8公里的「特二號道路」是台東市外圍重要景觀綠園道路，也是通往台東車站要道，1998年闢建，2000年改名為「馬亨亨大道」，分隔島及路旁栽種台東蘇鐵、鳳凰樹、台灣欒樹等樹種。
不過，近日民眾發現近百顆台東蘇鐵正被挖掘移除，認為生長好好的，也沒有生病，實在不解為何要移除？若只是要栽種其他樹種而將其移除掉，真的很可惜，畢竟都已生長超過20年的樹齡。
據了解，蘇鐵是古老的樹種，堪稱為活化石，在台灣的台東山區，有著分布面積最廣、數量最多，且生長情況良好的天然族群，彌足珍貴。由於蘇鐵樹形優美，且易照顧，常被用作庭園造景植物。
