14家魚行訪日豊洲與築地市場 謝國樑：崁仔頂將轉型品牌經營

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑日前率14家漁行代表赴東京考察豊洲與築地市場，推動崁仔頂魚市轉型。圖／基隆市政府提供
有台版「築地市場」之稱，是北台最大魚市的基隆崁仔頂，每天凌晨人聲鼎沸，是很多餐廳業者、觀光客批發海鮮重要據點，市長謝國樑日前率14家漁行代表赴東京考察豊洲與築地市場　借鏡日本經驗推動崁仔頂魚市轉型，謝說，未來將思考如何以文化導向的品牌經營模式，結合漁業、觀光與地方創生，打造屬於基隆的獨特魚市魅力。

崁仔頂已有百年歷史，但受限腹地不大、交通環境衛生等問題，業績不若以往，面臨消費市場的轉變，傳統漁業要力拚轉型。謝國樑日前率基隆市崁仔頂聯誼會會長彭瑞祺等14家魚行代表，前往日本東京豊洲市場與築地場外市場，了解日本魚市場在制度運作、冷鏈物流、品牌經營及觀光整合等多面向的發展經驗，做為崁仔頂魚市的轉型與活化的參考。

豊洲市場分為三大主要建築，每一棟皆發揮不同作用，匯聚日本及海外供應商，供應商可在此販售魚類及其他海產給當地的經銷商，世界知名的鮪魚拍賣會也是在此棟舉辦；其他大樓則設置眾多商店與攤位，供應給壽司餐廳、魚行與零售商選購；並整合批發與仲介功能，販售來自日本各地與海外的農產品。

鑒於豊洲市場的鮪魚拍賣區與海產區分隔明確，並設有嚴謹的衛生管理、溫控設施及封閉式運作空間，以確保漁產品品質與安全。謝國樑表示，營運模式充分展現了傳統漁業與現代科技及管理制度的融合，不僅提升了產業價值，也促進了漁業現代化，物流動線與分區規畫，是崁仔頂魚市未來轉型與現代化發展的方向。

築地場外市場保留傳統市集與飲食文化的精神，成功轉型為結合零售、餐飲與觀光體驗的地方商圈。築地場外市場以豐富的海鮮美食、職人精神與在地故事，成為東京重要的觀光亮點，吸引國內外遊客前來體驗「市場文化」。

謝國樑指出，築地場外市場展現了地方產業轉型的另一種可能，在保留歷史文化底蘊的同時，以觀光與文化創意賦予市場新生命。崁仔頂魚市不僅是基隆的重要地標，更是展現港都生活文化與人情味的象徵，將以文化傳承、現代管理與國際接軌為核心策略，推動魚市環境改善，整合地方品牌與行銷推廣。

市長謝國樑日前率14家漁行代表赴東京考察豊洲與築地市場，推動崁仔頂魚市轉型。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑日前率14家漁行代表赴東京考察豊洲與築地市場，推動崁仔頂魚市轉型。圖／基隆市政府提供
市長謝國樑日前率14家漁行代表赴東京考察豊洲與築地市場，推動崁仔頂魚市轉型。圖／基隆市政府提供
有台版「築地市場」之稱，是北台最大魚市的基隆崁仔頂，每天人聲鼎沸，是很多餐廳業者、觀光客批發海鮮重要據點。記者游明煌／攝影
市長謝國樑日前率14家漁行代表赴東京考察豊洲與築地市場，推動崁仔頂魚市轉型。圖／基隆市政府提供
