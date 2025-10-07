聽新聞
頻率不輸雙北 基隆學校午餐每周供應2次乳品
美台乳品業界簽署合作備忘錄（MOU），共同推廣「學童乳」。基隆市政府教育處今天表示，基市113年起加碼補助學校午餐，學生每周喝到2次乳品，目前乳品供應頻率已與雙北齊平。
美國國家牛奶生產者協會、美國乳品出口協會訪台，日前與中華民國乳業協會簽署合作備忘錄，重點包含推廣學童乳。農業部去年曾推班班喝鮮乳政策，上路不到4個月便喊卡，多數縣市自籌經費續辦。
基市府教育處長徐嬿立說，學校喝乳品專案，原為行政院專案支持學生藉由乳品補充鈣質，但已終止執行。基隆市各校已完成114學年度午餐契約，而市府在中央推動生生喝乳品前，就加碼20元補助，讓學生每周喝到2次乳品，並由學校營養師依學生滿意度和喜好，調整用豆漿及乳製品等替代。
徐嬿立表示，基市除以提供乳品方式補充鈣質，考量學生攝取意願，各校營養師每天都會收取學生回饋，細心設計各式含鈣食材，包括乳製品、豆製品、海鮮類、海藻類及堅果種子等多元供應，確保學生實質攝取鈣質。
雙北與超商合作推鮮奶方案，雖有其便利，基隆市由學校營養師把關，用心設計高鈣食材入菜，直接送進學生午餐餐盤，更能確保學生攝取到營養。
教育處指出，依據學校衛生法及基隆市學校午餐自治條例，學校午餐食材應優先採用農業主管機關認證的在地優良農業產品。進口乳及國產乳因保存效期長短，殺菌方式有差異，但補充鈣質並無太大影響。國產乳品追蹤溯源及食安把關，優於進口乳品，使用國產乳品對學生權益有較大保障，也能帶動在地酪農養殖促進生產，達到減碳節能永續等效益。
