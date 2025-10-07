神人共護、政教同行！雞籠城隍文化祭日巡登場 刑警抬轎宣導反詐騙

2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發，走訪慶安宮、奠濟宮和覺修宮。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。

基隆護國城隍廟表示，承辦雞籠城隍文化祭暨護國城隍208年安座大典，今辦日巡活動，台北府城隍廟、松山霞海城隍廟、埔里瀛海城隍廟和其他縣市城隍爺齊聚基隆遶境祈福。台南正統鹿耳門聖母廟也參與，百年媽祖會城隍，眾神守護北台灣國門，祈福合境平安。

邱佩琳感謝護國城隍廟多年來推動信仰文化，讓傳統祭典成為兼具教育意義與城市特色的活動。市府將持續支持宗教文化發展，透過信仰與文化合作，凝聚社區力量、深化城市人文底蘊，讓文化信仰成為推動基隆發展的溫暖力量。

民政處長呂謦煒說，城隍信仰在台灣歷史悠久、根植民心，各地廟宇發展出不同特色。雞籠城隍文化祭長年以來融合信仰、文化與觀光，推動多元創新形式，讓宗教文化在傳承中不斷更新，展現地方文化的深度與活力。

基隆市警察局也運用日巡活動宣導反詐騙，刑警也加入抬轎行列，希望城隍爺保佑詐騙案件減少、順利破案。

邱佩琳表示，日巡結合反詐宣導，象徵神人共護、政教同行。市府期盼藉由宗教活動推廣防詐觀念，提醒民眾謹慎辨識可疑訊息、接獲詐騙電話應立即撥打165專線查證，共同守護安全。