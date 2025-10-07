快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

聽新聞
0:00 / 0:00

神人共護、政教同行！雞籠城隍文化祭日巡登場 刑警抬轎宣導反詐騙

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供

2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發，走訪慶安宮、奠濟宮和覺修宮。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。

基隆護國城隍廟表示，承辦雞籠城隍文化祭暨護國城隍208年安座大典，今辦日巡活動，台北府城隍廟、松山霞海城隍廟、埔里瀛海城隍廟和其他縣市城隍爺齊聚基隆遶境祈福。台南正統鹿耳門聖母廟也參與，百年媽祖會城隍，眾神守護北台灣國門，祈福合境平安。

邱佩琳感謝護國城隍廟多年來推動信仰文化，讓傳統祭典成為兼具教育意義與城市特色的活動。市府將持續支持宗教文化發展，透過信仰與文化合作，凝聚社區力量、深化城市人文底蘊，讓文化信仰成為推動基隆發展的溫暖力量。

民政處長呂謦煒說，城隍信仰在台灣歷史悠久、根植民心，各地廟宇發展出不同特色。雞籠城隍文化祭長年以來融合信仰、文化與觀光，推動多元創新形式，讓宗教文化在傳承中不斷更新，展現地方文化的深度與活力。

基隆市警察局也運用日巡活動宣導反詐騙，刑警也加入抬轎行列，希望城隍爺保佑詐騙案件減少、順利破案。

邱佩琳表示，日巡結合反詐宣導，象徵神人共護、政教同行。市府期盼藉由宗教活動推廣防詐觀念，提醒民眾謹慎辨識可疑訊息、接獲詐騙電話應立即撥打165專線查證，共同守護安全。

2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供
2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發。副市長邱佩琳扶轎同行，沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾祈福。圖／基市府提供

基隆

延伸閱讀

鬼門已關！基隆城隍爺夜巡 象徵掃蕩「逾假未歸」好兄弟、庇佑合境平安

竹塹媽祖文化祭 邀民眾認識竹市6大媽祖廟

嘉義市城隍廟捐款200萬元 助嘉縣加速災後重建

城隍文化總會集資2萬個便當 已送7500份助花蓮

相關新聞

頻率不輸雙北 基隆學校午餐每周供應2次乳品

美台乳品業界簽署合作備忘錄（MOU），共同推廣「學童乳」。基隆市政府教育處今天表示，基市113年起加碼補助學校午餐，學生...

神人共護、政教同行！雞籠城隍文化祭日巡登場 刑警抬轎宣導反詐騙

2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」今天登場，隊伍下午從護國城隍廟出發，走訪慶安宮、奠濟宮和覺修宮。副市長邱佩琳扶轎同行，...

宜蘭衛生局推公共衛生業務表現亮眼 繼18個獎項再奪6獎殊榮

宜蘭縣衛生局推動公共衛生業務，繼上半年榮獲衛福部考核拿到18個獎項，最近再奪6獎，其中包括衛教宣傳業務「優等獎」及「精進...

2026可能參選基隆市長！童子瑋繼提拆3連棟 又拋拆除東岸高架橋構想

基隆市議長童子瑋被視為將在2026年基隆市長選戰，代表民進黨挑戰現任市長謝國樑的人選。今天他在網路節目除重提應拆除旭川河...

25輛車爆胎！快速道路撬出伸縮縫角鋼 立委協調公路局賠償車損

台62線萬瑞快速道路的伸縮縫的角鋼撬出路面，造成25輛汽車爆胎。立委王正旭基隆服務處表示，已與公路局基隆工務段連繫，工務...

中央遲未核定基隆捷運經費 新北捷運局兩方案因應縮短期程

基隆捷運興建八堵變電站提供行車電力，可能拆遷民宅引發民怨。新北市捷運工程局和基隆市政府交通處，今天都宣示會優先利用台鐵用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。