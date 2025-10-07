花蓮國慶健走活動順延 縣府全力災後復原

花蓮縣政府今晚宣布，原訂10日舉辦的「國慶健走，浪愛回家」活動，因考量持續進行防災與復原作業，活動將延期舉行。縣政府感謝民眾與參與單位的體諒與支持，並期盼屆時以更安心、更圓滿的形式與大家相見。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣政府目前全力推進災後復原與安全維護工作，協助受災農友及居民恢復正常生活。「浪愛回家」是結合全民健走與動物關懷的重要活動，縣政府秉持「安全第一、周全為先」的原則，順延活動辦理，讓活動能在更適宜的時間舉辦，陪伴鄉親與毛孩，共享健康與溫暖時光。

農業處長陳淑雯指出，縣府除投入救災外，也與社團法人花蓮縣獸醫師公會及社團法人寵物保姆協會合作，在災區展開動物救援與照護。統計至10月7日止，已有超過60人次獸醫人力與近千人次志工協助救援，共救治犬貓等動物逾百隻，並進行驅蟲、安置與認養等工作，展現民間與公部門的協力成果。

陳淑雯表示，延期後的「國慶健走，浪愛回家」活動，仍將保留原規劃的精彩內容，包括健走闖關、毛孩趣味競賽、狂犬病免費疫苗施打、寵物登記、特色市集等。縣府盼以更溫馨、更完整的形式登場，傳遞花蓮縣民堅韌、樂觀、互助的精神。活動最新消息將公布於花蓮縣政府及花蓮縣動植物防疫所官網與社群平台，請民眾隨時留意。