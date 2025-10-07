宜蘭衛生局推公共衛生業務表現亮眼 繼18個獎項再奪6獎殊榮

宜蘭縣衛生局推動公共衛生業務，繼上半年榮獲衛福部考核拿到18個獎項，最近再奪6獎，其中包括衛教宣傳業務「優等獎」及「精進獎」、食品藥物業務「全國藥事照護服務楷模獎」及「中藥材抽驗得力獎」等，合計共24個獎項，表現亮眼，今天由局長徐迺維帶領同仁在縣務會議接受表揚。

衛生局指出，傳達健康知識需要不斷設計與傳播，針對衛生教育主要議題，透過優化訊息內容及傳播途徑深植民眾健康信念，進而改變行為，該局除了獲得衛福部給予衛生教育業務「優等獎」，也因進步績效佳，同時獲得「精進獎」。

在辦理全國藥事照護計畫，宜蘭縣與藥師公會及醫療院所合作，結合社區、機構等跨單位完成社區、機構及醫療院所完成藥事照護服務近400人次，且同時深入社區辦理用藥安全推廣近40場次，友善貼心的藥事照護服務獲得「楷模獎」；在中藥藥政業務稽查暨上市中藥監測計畫中，宜蘭積極抽驗市面上流通的中藥材，防堵違規中藥入侵，獲得「抽驗得力獎」。

另在醫院及護理之家的照護業務部分，各項公共安全、護理品質管理以及人力留任等各項措施督導考評獲得高分，照護業務評比拿下分組第3名。統整各項類別成績公布計算後，縣衛生局整體考評獲得綜合獎三組第3名。

局長徐迺維表示，公共衛生業務服務範圍自出生到死亡，舉凡與民眾健康息息相關的項目全是衛生局業務範圍，因此衛生局不斷強化中央與地方衛生政策連貫及執行成效，並訂定獎勵及督導考評機制，把有限資源發揮最大效益，感謝局所同仁共同努力，全縣醫療團隊及12個鄉鎮市的社區衛生促進會與保健志工夥伴共同合作，才能獲此佳績。