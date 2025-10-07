2026可能參選基隆市長！童子瑋繼提拆3連棟 又拋拆除東岸高架橋構想

基隆市議長童子瑋被視為將在2026年基隆市長選戰，代表民進黨挑戰現任市長謝國樑的人選。今天他在網路節目除重提應拆除旭川河面3棟建物，又拋出拆除東岸高架橋構想，打造旭川河岸景觀大道，重現早年風情。

童子瑋今天接受匯流新聞網《中午來開匯》節目主持人黃光芹專訪時說，40多年前在旭川河面興建明德、至善、親民3棟大樓，如今回顧未必正確，因為建物內的汙水直接排入河川，造成基隆港永遠不會乾淨，加上建物逐年老舊，也有安全疑慮。

童子瑋說，他要大膽建議拆除這3棟大樓，並蓋中繼宅安置住戶，再給予適當補償，打造旭川河岸景觀大道，並解決汙水問題。如果再拆除鄰近3棟大樓的東岸高架橋，基隆將會成為非常漂亮的城市。

談到2026年基隆市長選戰，童子瑋指基隆的政治版圖藍大於綠，加上市長、立委都是國民黨籍，對民進黨來說是「艱困選區」。依照當的政策，預期會以徵召方式決定市長候選人。

童子瑋說，除了他之外，前立委蔡適應、高嘉瑜及台北市議員許淑華，都是可能的人選，不管提名誰，重點是要讓市民眼睛為之一亮，或看到城市有可能改變，願意投票支持。

與賴清德總統的關係會不會成為包袱？童子瑋認為不會，畢竟總統的民調會隨重大議題演變。前立委沈富雄推斷因國民黨主席選舉紛爭，民進黨的民調會回升？童子瑋說，國民黨把黨主席選舉搞成這樣，真的是內鬥內行，「是你們自己幫民進黨加分」。

謝國樑得知童子瑋今天在節目受訪時，暢談市政建設願景時說，目前與崁仔頂漁商在日本築地、豊洲等地考察，待回國後，會說明相關政策進度。