宜蘭推垃圾破袋稽查 環保局：一般垃圾年減4000噸

中央社／ 宜蘭7日電
宜蘭縣政府推動垃圾破袋稽查，環保局7日表示，與民國113年相比，多數鄉鎮今年破袋檢查合格率都有顯著進步，一般垃圾整體年產量減少4000噸，一般廢棄物回收率提升2.45%。圖為環保局人員在羅東鎮定點破袋稽查情形。圖／中央社（宜蘭縣環保局提供）
宜蘭縣政府推動垃圾破袋稽查，環保局7日表示，與民國113年相比，多數鄉鎮今年破袋檢查合格率都有顯著進步，一般垃圾整體年產量減少4000噸，一般廢棄物回收率提升2.45%。圖為環保局人員在羅東鎮定點破袋稽查情形。圖／中央社（宜蘭縣環保局提供）

宜蘭縣推動垃圾破袋稽查，透過焚化廠平台破袋檢查及沿線抽查，掌握垃圾分類狀況。環保局今天表示，與去年相比，一般垃圾年產量減少4000噸，一般廢棄物回收率提升2.45%。

現今社會消費品種類繁多，生活垃圾大幅增加，不僅對環境帶來負擔，若未落實垃圾分類，也對清潔員在清運過程中造成生命威脅。環保局近期在宜蘭市清運垃圾時，裝在垃圾袋內的鋰電池，疑因受到擠壓冒出濃煙，所幸清潔員及時以滅火器撲滅火勢，災害並未擴大。

環保局表示，為強化稽查效能，環保局每月執行焚化廠垃圾傾卸平台隨機破袋檢查，依照各鄉（鎮、市）隨機抽查1車次垃圾，並安排不定期抽驗，另針對前1年度破袋稽查合格率最差路線，將加強沿線稽查力度，以確保垃圾分類落實。

環保局指出，為提升垃圾焚化效率，環保局推動焚化廠AI辨識系統升級，強化垃圾識別能力，協助進廠車輛檢查垃圾，以提升焚化效能，並製作短片，透過社群媒體等平台，加強宣導垃圾分類。

環保局表示，多數鄉鎮在今年破袋檢查合格率都有顯著進步，進步幅度最大者為蘇澳鎮、三星鄉與南澳鄉，分別較去年提升31.7%、25.6%、20.5%，而宜蘭市及羅東鎮則持續維持前段班。

環保局長許嘉琦說，垃圾問題不僅是清潔議題，更是環境永續的挑戰。透過破袋稽查，希望提高民眾對垃圾分類的重視，並推動源頭減量政策，讓城市更乾淨。

