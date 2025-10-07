25輛車爆胎！快速道路撬出伸縮縫角鋼 立委協調公路局賠償車損

台62線萬瑞快速道路的伸縮縫的角鋼撬出路面，造成25輛汽車爆胎。立委王正旭基隆服務處表示，已與公路局基隆工務段連繫，工務段將依警方受理報案料造冊，賠償車主的損失。

基隆市警方今早6時54分接獲報案，台62線西向指標4.5公里路段，伸縮縫有金屬物撬起，造成他的車輪爆胎。警方到場時，發現事故路段的路排停了許多車，粗步統計至少25輛汽車爆胎，無人受傷。

公路局北區養護工程分局基隆工務段長蔡志盈表示，萬瑞快速道路事故路段在瑞芳往萬里方向，7號橋的A2橋台內側車道。原本排定明天更換伸縮縫角鋼，沒想到今早臨時損壞，引發行車事故。

王正旭基隆服務處副主任潘俊宏說，已連繫基隆工務段了解善後作法，因伸縮縫受損的車輛，不是是交由保險公司處理，或是自行處理車損，都請車主向基隆市警察局交通隊備案，以利基隆工務段造冊賠償，相關事宜可聯繫服務處(02)2420-1030，或公路局基隆工務段(02)2455-1908。