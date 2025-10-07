童子瑋籲拆連棟樓與東岸高架橋 盼恢復旭川河榮景

基隆市議會議長童子瑋，繼拋出拆除崁仔頂3連棟大樓後，今天再提出拆除東岸高架橋，盼恢復旭川河昔日榮景，打造成為河岸景觀大道。

基隆市長謝國樑表示，因目前人在日本築地豊洲等地與崁仔頂漁商考察未來發展，待回國後將說明相關政策進度。

基隆市崁仔頂的明德、至善、親民3連棟大樓，座落在旭川河上，於民國69年完工，去年4月3日地震過後，建物出現嚴重龜裂，童子瑋當時會勘時，連接大樓2處空橋牆壁甚至可由內部看到外面，階梯也出現拳頭大小間隙。

童子瑋今天接受匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹專訪表示，當時急就章興建3連棟大樓，政策未必正確，因建物蓋在河川上，汙水直接排入河川，造成基隆港與河川永遠不會乾淨，加上台灣地震頻繁，建物老舊已有安全疑慮。

童子瑋說，他要大膽建議拆除3連棟大樓，找一塊地蓋中繼宅安置住戶，並給予適當補償，想法獲得里長同意拆除，也有一定比例的住戶同意拆除，期盼拆除大樓恢復旭川河榮景，打造河岸景觀大道，才可真正解決汙水問題。

此外，童子瑋說，3連棟大樓旁的東岸高架橋也應拆除，當初興建高架橋是為便利貨櫃車直通基隆港，如今已禁行貨櫃車，若能拆除東岸高架橋及3連棟大樓，連接海洋廣場、國門廣場，基隆市將成為非常漂亮的城市。

談到合併議題，童子瑋說，日治時期的基隆郡，除現在的基隆市，也涵蓋新北市瑞芳區、萬里區、金山區、貢寮區、雙溪區、平溪區，新北市這幾處行政區的居民，從出生到死亡都在基隆市，與基隆市息息相關，期待這幾處行政區能與基隆市合併，整體規劃、開發。

不過，童子瑋認為，是否合併升格為直轄市是其次，只要資源能合理分配，中央、地方權責劃分清楚，城市能獲得稅收，帶給人民願景，未必要升格為直轄市。

此外，黃光芹詢問，若有機會，是否願意接受民進黨徵召參選基隆市長，童子瑋說，民進黨2026選舉對策委員會一定會找出每個縣市最適當的人選，因為他是現任議長，不適合表態或討論。