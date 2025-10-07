中央遲未核定基隆捷運經費 新北捷運局兩方案因應縮短期程

基隆捷運興建八堵變電站提供行車電力，可能拆遷民宅引發民怨。新北市捷運工程局和基隆市政府交通處，今天都宣示會優先利用台鐵用地，不拆民宅。中央遲未核定基捷經費，新北捷運局已研議兩個因應方案，縮短相關作業期程。

基隆捷運分兩階段推動，第1階段是台北市南港至基隆市八堵，第2階段是八堵至基隆市中心。第1階段綜合規畫已獲行政院核定，由新北捷運局負責興建。第2階段路線尚未定案，基隆市議長童子瑋主張走台鐵軌道路廊，但市長謝國樑認為會讓市中心有7至8年沒有軌道運輸，並編預算評估從八堵經安樂區進入市中心的可行性。

新北捷運局今天表示，去年12月16日函報交通部審議工程經費，並依審查意見修正，今年7月22日3次送審，待中央核定才能推進到施工階段。因應審議時間較長的特殊狀況，捷運局採取高架段細部設計先行、經費審議與招標作業並行方式縮短時程。

新北捷運局表示，基捷地下段工程工期較高架段長，採統包方式招標興建，招標文件自9月19日公開閱覽至昨天，徵求廠商或民眾意見。工程預計11月上網公告招標，若招標順利，也將採保留決標方式作業，待經費審議通過再決標。

基隆市交通處長陳耀川說，基捷工程經費尚待中央審議，高架段細設已在今年7月15日啟動，爭取執行時效。全線機電與軌道系統，在規畫階段已考量民生汐止線台北市段、汐東捷運及基隆捷運整合，並納入汐東捷運採購案後續擴充合併辦理。

陳耀川指出，八堵機廠設置在滿足汐東線、基隆捷運及民生線營運調度需求，北北基三市府已達成共識，規畫內容將兼顧機廠功能，並平衡地主權益與地方發展。市府和新北新府將初步了解機廠範圍內主要地主及台鐵意向，擇期召開座談會，廣納地主與居民意見，作為開發依據。

基捷設八堵變電站，因選址問題引發當地居民疑慮。新北捷運局和基隆交通處今天都說，捷運變電設備僅提供捷運行車營運供電使用，與台電變電所規模相距甚遠，將優先利用台鐵用地及鄰近空地，不涉及私人住宅拆遷。

基隆市議員陳冠羽表示，基市府執行基捷第2階段可行性研究案，提出4條「願景路線」，但未見路網經濟效益分析、財務規畫、財源籌措構想，顯得空洞。

陳冠羽認為，基捷第2階段若走南榮路進市區，可沿用現有台鐵八堵站體，但面臨路廊不足困境。若經安樂區進入市中心，則將往七堵方向偏移，但又面臨台鐵路廊空間不足的技術瓶頸。前市府留下「基隆捷運沒有基隆」的半套綜合規畫，使八堵捷運站至今「妾身未明」。