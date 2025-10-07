宜蘭縣體育會理事長蔡岡志榮獲「傑出貢獻獎」全國僅4人獲此殊榮
宜蘭縣體育會理事長蔡岡志榮獲全國體育會聯合總會頒發「傑出貢獻獎」，全國只有4人獲此殊榮，代理縣長林茂盛今天頒獎感謝蔡理事長對宜蘭體育事務的付出，獲榮全國傑出貢獻獎不但是對個人的肯定，更是宜蘭之光；蔡岡志則希望，把這份榮耀歸於宜蘭體育團隊的共同成就。
蔡岡志理事長任職宜蘭縣體育會理事長近8年，將於今年12月卸任，中華民國縣市體育會聯合總會日前辦理「114年國民體育日，全國基層體育有功團體及個人表揚大會」中，蔡岡志獲得最高榮耀的傑出貢獻獎。
代理縣長林茂盛表示，蔡理事長長年投身體育工作，不僅在推動全民運動方面不遺餘力，更積極配合縣府各項體育政策，特別在「運動i臺灣」計畫的執行上成果斐然，連續3年榮獲全國特優佳績，難能可貴。
林茂盛說，蔡理事長不僅重視競技成績的提昇，也長期關心基層選手的成長與發展，積極培育運動人才，讓宜蘭的體育實力不斷精進，各選手及團隊近年在各級體育賽事中屢創佳績，也讓縣府在推動體育政策上倍感助力，是縣府最堅強的夥伴與後盾。
對於榮獲「傑出貢獻獎」，蔡岡志表示，這份榮譽不只是個人光榮，更是整個宜蘭體育團隊的共同成就，感謝所有支持體育發展的夥伴與縣府的協助，能為宜蘭體育發展盡一份心力，是他的榮幸與責任。
他說，自己始終秉持熱忱投入各項體育推廣與行政輔導工作，推動運動向上發展、向下扎根，期盼讓更多選手在運動場上發光發熱，也讓更多縣民有機會參與運動、愛上運動。
