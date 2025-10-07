基隆採集仁愛區庶民記憶 徵集老照片與舊物件 訪談百年老店說故事

基隆市文化觀光局和雞籠文史協進會合作，執行「仁愛區庶民記憶採集」系列活動，透過公開徵集文史資料、專題講座、城市走讀與劇場導覽等形式，記錄庶民生活與百年老店的故事，展現基隆港都深厚人文底蘊。

文化觀光局說，仁愛區庶民記憶採集活動18日登場，上午在仁愛區圖書館辦理公開徵集與專題講座，邀請市民攜帶老照片與舊物件分享個人故事，並安排海大副教授安嘉芳主講「百年老店的歷史密碼」，剖析老店如何折射城市經濟的變遷。同日下午文史專家曾子良帶領民眾實地走入街區，體驗城市發展軌跡。

文化觀光局局長江亭玫表示，仁愛區是基隆最早發展的核心，清代就因港口而興盛，逐漸形成融合經濟、信仰與庶民文化的生活圈。崁仔頂魚市、草店尾、慶安宮、城隍廟等地點，都是承載市民記憶的重要據點。

江亭玫說，仁愛區許多老店歷經世代傳承，不僅是地方經濟的見證，更是庶民文化的重要象徵。希望透過記憶的採集與再現，將這些看似日常卻珍貴的故事轉化為能夠延續的文化資產。

仁愛區庶民記憶採集活動18日有多場活動，11月1日再推出劇場導覽《神祕大學之道～基隆三連棟印象之旅》，由雞籠文史協進會與慾望劇團聯手打造，融合走讀與戲劇演出，引領市民穿梭於慶安宮及歷史街區，在戲劇氛圍中感受庶民文化的魅力。