花蓮災民慰助金每戶35萬 陳金德：逾期不會喪失資格

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉災區慰助金今起開放核對名冊與匯款，一站式服務站設在光復市區，行政院與政災基金會合計每戶可領35萬元，車輛報廢也同步受理，戶數約在1800戶以下。行政院政委陳金德表示，凡具居住與受災事實者皆可領取，不受申請期限限制，保障災民權益。

陳金德表示，這次受災地區的居民，有居住的事實、受到這次水災損壞，符合這些條件的都有相關的慰助金，行政院與政災基金會加起來，一戶有35萬元，只要具資格的加護都領得到，不會因為到12日前未申請就沒有慰助金。

陳金德指出。今天開始要核對名冊，確認匯款帳號後盡快匯款，如果這幾天災民尚未確認完資料，權利也不會受損，不管是透過縣政府或鄉公所都會找到人，所有人的權利不會受損。其他像是汽車跟機車報廢，會有5萬與1萬的補助款，預算執行時間到明年年底，只要是災區的汽車機車報廢就可領到錢。

陳金德說，申請車輛補助會有程序，到一站式服務平台申請會受理，到監理站也隨時可受理；至於其他的農損，平台也可受理，但過去的像是風災的農損，鄉鎮公所或農改場都可協助受理、會勘，就交給縣政府按往例來協助會勘農損，農業部補助。

陳說，光復鄉7個村加鳳林鎮，只要在紅色警戒範圍內，都已經造冊，會一一確認，至於沒有在紅色警戒範圍內，但確實房子有淹水，有淹水的事實、有居住的事實，只要村長認定簽名，就會發慰助金。

由內政部造冊名單，戶數大約是1800戶以下，還需要去核對確認，如果有個案，會視個案認定。這次有8組人馬、1組有10幾人同步查訪，如果災民直接到服務平台，核對確認也可以領慰助金。

住在大同村72歲陳姓男子今天搶頭香，他說，早點來申請完，還要回家繼續整理家園，35萬元雖然不多，但也是不無小補。另位住在佛祖街的陳姓男子說，有補助已經很高興，若是只靠村長就很麻煩也太慢，大家來這邊排隊申請很公平、方便。

