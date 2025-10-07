快訊

嘉義人送愛花蓮共創平安家園 文財殿發放逾千萬慰問金警方護鈔

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
花蓮縣光復鄉堰塞湖洪災，多處村落房屋毀損、居民生活陷入困頓。災後各地志工「鏟子超人」協助清理家園，嘉義宗教與公益團體投入救援行列，文財殿附屬文通慈善會中秋連假期間籌急難救助金，組成專車救助隊，清晨啟程前往花蓮災區，親自發放慰問金給受災戶。圖／讀者提供
花蓮光復鄉堰塞湖洪災，多處村落房屋毀損、居民生活陷入困頓。災後各地志工「鏟子超人」協助清理家園，嘉義宗教與公益團體投入救援行列，文財殿附屬文通慈善會中秋連假期間籌急難救助金，組成專車救助隊，清晨啟程前往花蓮災區，親自發放慰問金給受災戶。文財殿總幹事林天河表示，根據花蓮縣光復鄉公所災情調查，受災戶共1990戶。文財殿決議每戶發放6600元慰問金，總金額達1314萬元，希望能略盡棉薄之力，協助災民重建生活。

嘉縣市7月才剛經歷中度颱風丹娜絲帶來的重創，對災民的辛苦深有同感。繼嘉邑行善團出動重機械進入花蓮災區協助清理外，文財殿急難救助車隊也啟程。文財殿總幹事林天河表示，根據花蓮縣光復鄉公所災情調查，本次受災戶共有1,990戶。文財殿決議每戶發放6600元慰問金，總金額1314萬元，協助災民重建生活。由於慰問金金額龐大，廟方人員中秋假期全力備妥紅包，不敢稍有鬆懈。為確保安全，廟方特別通知轄區長竹派出所協助監管與護鈔，所有1990份紅包均在員警保護下。

救助專車清晨出發，預計3天前往光復鄉的大馬村、大安村、大同村、大華村及大平村等重災區設置發放點，現場由村長協助發放，務求讓每位災民都能領到慰問金。信眾在得知廟方籌組救助行動很感動，大家抱持「同島一命」的信念，希望透過實際行動陪伴花蓮鄉親度過難關。文財殿跨縣市救災，展現宗教團體愛心。隨著慰問金專車出發，嘉義人的溫暖也將隨之傳遞到花蓮災區，為受災居民帶來真摯的希望與安慰。文財殿全體善信虔誠祈願：願天佑花蓮、災區平安，願希望之光再次照進每一個家庭，願人心同在、共創平安家園。

花蓮 光復鄉 災民

