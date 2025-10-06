他納悶中秋節在基隆路邊停車...為何收到繳費單 交通處說明原因

中秋節是國定假日，有人在基隆停車收到繳費單感到納悶。基市府交通處表示，連假期間基隆會出現旅遊消費車潮，為了提高停車格周轉率，維持公平性，連假的周一、周五，部分路段仍收費。國慶日、光復節連假做法一樣。

基隆市路邊停車格收費方式，大致分成市區與郊區兩種，市區路段周一至周六上午7時至10時收費，郊區路段周一至周五上午9時至下午5時收費。國定假日通常暫停收費，但在觀光熱點或商圈周邊路段，考量停車需求和秩序，會另行公告收費方式。

今年10月有3個連假日，分別是中秋節、國慶日和光復節，各放3天假。基市府在9月30日公告，10月6日周一、10月10日周五和10月24日周五，部分路段暫停收費，但觀光熱點或商圈周邊路段正常收費。

交通部公告6、10、24日暫停收費路段為中船路、一、安樂路一段、基金一路208巷、 中正路、安一路、中山一、二路段、實踐路、實踐路294 巷、深溪路、調和街、漁港三街、百一街、百三街、百五 街、百六街、百七街、福一街、福一街172巷、福二街、 福三街、福五街、福六街、明德一路、明德二路、崇智 街、永富路、自治街、崇德路、東光路32巷、光一路、復 興路、中華路。

正常收費路段為仁一路、仁二路、仁三路、信一路、 信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義 三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三 路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）、海興游泳池、湖海路、12段及收費貨車 裝卸專用區。