鬼門已關！基隆城隍爺夜巡 象徵掃蕩「逾假未歸」好兄弟、庇佑合境平安

基隆護國城隍廟城隍爺，率領鍾馗和謝、范將軍夜巡，象徵掃蕩「逾假未歸」，尚未返回陰間的好兄弟，成為今天臉書在地社團話題。基隆副市長邱佩琳出席活動，分送鹹光餅給民眾，與民眾一同感受城隍信仰的文化魅力與人情溫度。

護國城隍廟舉辦2025雞籠城隍文化祭暨護國城隍208年安座大典，重頭戲「夜巡」昨天農曆8月14日晚上登場。基隆護國城隍爺、松山霞海城隍爺、豐原城隍爺，率領鍾馗和謝、范將軍等眾兵將，掃蕩「逾假未歸、調皮搗蛋」，不願意返回陰間的好兄弟，讓民眾在中秋節合境平安。

夜巡前，主辦單位在海洋廣場安排台灣金牌武術隊、撼動H.D.A展演武藝，接著由邱佩琳扶轎祈福。今年結合基隆市警察局推廣反詐騙宣導，城隍出巡陰陽兩界齊心掃除惡煞。

廟方提「四招保平安，分別是隨香燈、鹹光餅、夯枷、鑽轎腳。夜巡隊伍從城隍廟出發，沿途信眾擺設香案，隨香燈象徵替城隍爺照明，把逾假未歸的好兄弟請回陰間，並掃除不乾淨的東西。

傳承三代的家將身上掛滿鹹光餅，將供信徒索取。依照傳統習俗說法，吃了城隍爺送的鹹光餅，就能得到除煞庇祐、保護平安。隊伍經過廟口夜市時，民眾搶鑽轎腳轉運。

豐原城隍日式神轎和小朋友扮演的七爺、八爺，在夜巡隊伍中相當吸睛，相傳1932年豐原發生瘟疫，城隍爺即乘坐日本神轎，遶境掃除瘟疫，為民眾帶來平安。扛轎人員身著日式服裝、沿途嘿咻嘿咻叫喊，讓許多首次看到民眾感到新奇。

邱佩琳表示，雞籠城隍文化祭是基隆深具代表性的民間信仰活動，融合傳統文化與現代行銷手法，每年都吸引許多信眾與遊客參與。今年的遶境路線行經市區多座宮廟，不僅讓民眾沿途參拜祈福，也成為一場結合宗教、人文與觀光的城市盛會。

邱佩琳說，雞籠城隍文化祭承載著城市的信仰與文化記憶，是基隆珍貴的資產。市府將持續攜手地方廟宇與社區，讓傳統信仰在創新中延續，也讓文化成為凝聚城市、溫暖人心的力量。