基隆書道會聯展 邱佩琳透露已買回于右任在基隆揮毫、流落海外的墨寶

「逸韻出塵－2025基隆市書道會會員聯展」今天開幕，基隆市副市長邱佩琳出席茶會時，肯定書道會自1933年創立以來，深耕與傳承書法長達92年，市府將推動書法夏令營，讓書法教育向下扎根，培育青年世代的新興書法力量。

基隆市書道會前身為1933年創立的「東壁書畫會」，在于右任、李普同等書法名家合力推動下，1958年登記為光復後全台首個立案書法團體，並曾舉辦國際書法展。書道會一度停罷，1993年在林耀西、李普同、廖禎祥等書法前輩奔走下復會，繼續書法傳承篇章。

基隆市書道會多年來持續舉辦全國書法比賽、國際書法論壇、教師研習及多場靜態與動態展演，推動在地書法教育，並促進國際間的藝術交流。2025會員聯展今在基隆美術館301展覽室開幕，展期至10月19日。

邱佩琳說，書道會創會以來致力推廣書法藝術，培育無數書法人才，更讓書法文化深植市民生活，成功奠定基隆「書法之都」的城市底蘊。

邱佩琳指書法大家于右任，曾寫下一幅與基隆相關的作品「錦繡家山萬里同，尋詩處處待髯翁」，先前流落海外，近年在洛杉磯拍賣時被她購回。這件作品凝聚歷史與文化記憶，未來若有機會，將公開展出與市民共享。