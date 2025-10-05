基隆旭丘公園工程流標…業界：比照科技業引進移工 營造人力才有解

基隆市旭丘公園環境改造工程已流標兩次，都市發展處將修改標案內容，以利持續推進城市建設。營造業者說，若無法確保人力，標案要保守，以免白忙一場，甚至得不償失。工地現在什麼工都缺，開放外勞才是解方。

基市府推動旭丘觀光發展，從軍事堡壘轉型為藝文地標的旭丘指揮所，在今年六月間開放參觀。市長謝國樑在開幕日表示，這處場域轉型不只是硬體整建，更是城市文化底蘊的展現，讓公共空間成為藝文發展的基地、市民生活的一部分。

基市府今年發包旭丘公園環境改造計畫統包工程，已連續流標兩次。都發處都市設計科長蕭世宏昨天表示，原本提案向國土署爭取1000萬補助款執行，但最後只獲核准補助450萬元，因此只能縮減開發內容，但發包並不順利。

台灣區綜合營造業同業公會基隆辦事處處長王德昌說，現在雖然已經放寬到2億元以上工程就可以專案申請外籍移工，但因為申請作業很麻煩，要等一年才進來，但2億元工程1年多就會結案，緩不濟急，行政作業要再加快。

王德昌表示，以前有高職畢業生投入職場，但在人人讀大學，沒有要進工地。現在綁鋼筋、釘模板等等，不管什麼工人都缺。多年前業界希望放寬並加快外籍移工人力，結果勞動部的方案是媒合求職人力。別說站一天，光在大太陽下站兩小時，可能就打退堂鼓了。

王德昌指出，以前營造業者搶標公共工程，底價打八折、七折都想標到，現在則是政府來拜託業者投標。業者都想標工程創造利潤，但在缺工的情況下，加上用日曆天算工期，勞基法的工時限制，業者不是不想標，而是沒有人。手下有多少人做多少事，甚至要保守評估是否投標，免得因為人力不夠用，或是假日加班增加成本，白忙一場。