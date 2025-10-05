聽新聞
花蓮災民望月難團圓 宜蘭餅捐3900份月餅禮盒陪災民暖心過中秋
花蓮光復鄉災民遭遇嚴重洪患，釀成死傷，更多災民無家可歸，中秋無法團圓，宜蘭餅老闆劉鐙徽經常到花蓮慈濟當志工，有感於災民深受洪患之苦，決定送出3900份月餅禮盒給災民，即日起宜蘭餅官網的每筆訂單，都會提撥10%金額協助災區重建。
宜蘭餅老闆劉鐙徽經常到花蓮擔任志工，對花蓮有著深厚情感，他說，連日來看到花蓮光復鄉民深受溢堤洪患之苦，本於人飢己飢、人溺己溺精神，因此有了賑災的想法，全體員工也立即動起來，整理3900份月餅禮盒前進災區，內含招牌宜蘭餅、軟式牛舌餅及月餅一條，希望陪伴災民過個暖心的中秋節。
此外，宜蘭餅也在官網平台貼出公告，即日起至10月底，宜蘭餅官網每完成一筆訂單，提撥其中10%金額協助花蓮縣光復鄉的災區重建。
宜蘭餅早年從鏈鎂麵包店起家，擴大轉型成為宜蘭餅已經有45年，主力產品是超薄宜蘭餅，還與阿華田聯名宜蘭餅，包括切打乳酪、鮮奶酥餅，軟式牛舌餅等是宜蘭具代表性的烘焙名店，長期以來熱心地方公益。
