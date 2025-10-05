快訊

花蓮災民望月難團圓 宜蘭餅捐3900份月餅禮盒陪災民暖心過中秋

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
花蓮災民深受洪患之苦，宜蘭餅捐出3900份月餅禮盒前進災區,希望陪伴災民暖心過中秋；即日起宜蘭餅官網每筆訂單，也都會提撥10%金額協助災區重建。圖／謮者提供
花蓮災民深受洪患之苦，宜蘭餅捐出3900份月餅禮盒前進災區，希望陪伴災民暖心過中秋；即日起宜蘭餅官網每筆訂單，也都會提撥10%金額協助災區重建。圖／謮者提供

花蓮光復鄉災民遭遇嚴重洪患，釀成死傷，更多災民無家可歸，中秋無法團圓，宜蘭餅老闆劉鐙徽經常到花蓮慈濟當志工，有感於災民深受洪患之苦，決定送出3900份月餅禮盒給災民，即日起宜蘭餅官網的每筆訂單，都會提撥10%金額協助災區重建。

宜蘭餅老闆劉鐙徽經常到花蓮擔任志工，對花蓮有著深厚情感，他說，連日來看到花蓮光復鄉民深受溢堤洪患之苦，本於人飢己飢、人溺己溺精神，因此有了賑災的想法，全體員工也立即動起來，整理3900份月餅禮盒前進災區，內含招牌宜蘭餅、軟式牛舌餅及月餅一條，希望陪伴災民過個暖心的中秋節。

此外，宜蘭餅也在官網平台貼出公告，即日起至10月底，宜蘭餅官網每完成一筆訂單，提撥其中10%金額協助花蓮縣光復鄉的災區重建。

宜蘭餅早年從鏈鎂麵包店起家，擴大轉型成為宜蘭餅已經有45年，主力產品是超薄宜蘭餅，還與阿華田聯名宜蘭餅，包括切打乳酪、鮮奶酥餅，軟式牛舌餅等是宜蘭具代表性的烘焙名店，長期以來熱心地方公益。

宜蘭 花蓮 災民

相關新聞

基隆旭丘公園改造兩度流標…市府將調整標案內容 業界：考量無形成本

國內公共工程普遍受缺工缺料影響，基隆因為環境限制，加上土方處理、瀝青來源會墊高成本，工程招標更是受限。旭丘公園環境改造工...

花蓮災民望月難團圓 宜蘭餅捐3900份月餅禮盒陪災民暖心過中秋

花蓮光復鄉災民遭遇嚴重洪患，釀成死傷，更多災民無家可歸，中秋無法團圓，宜蘭餅老闆劉鐙徽經常到花蓮慈濟當志工，有感於災民深...

礁溪135年盪鞦韆比賽...曾上泰猛踢25下鈴鐺奪六連霸 黃萱儀三連霸

宜蘭礁溪鄉傳承135年歷史悠久的盪鞦韆賽事，現場架設7公尺高、綁了銅鈴的鞦韆架，參賽者比較踢鈴鐺次數多寡，昨晚產生男子組...

台東波浪屋「月亮聚」滿月開唱 今晚別錯過

台東縣政府利用中秋節連假在台東市波浪屋舉辦2天「月亮聚」，今年聚焦「永續」議題，邀請TTICC音樂人才培育計畫及在地優秀...

全台不到千隻 黑鳶面臨3大威脅

世界動物日前夕，4隻黑鳶陳屍鳥網，全台黑鳶數量最近一次調查僅945隻，棲地破壞遷移、誤觸鳥網亡、間接吃老鼠藥是目前三大威...

基隆非法鳥網 4黑鳶掛網慘死

台灣猛禽研究會發現定位器編號「橘M9」保育類黑鳶「金桔」訊號長時間不動，在基隆七堵山區發現綿延逾百公尺非法鳥網，金桔在內...

