基隆旭丘公園改造兩度流標…市府將調整標案內容 業界：考量無形成本
國內公共工程普遍受缺工缺料影響，基隆因為環境限制，加上土方處理、瀝青來源會墊高成本，工程招標更是受限。旭丘公園環境改造工程已流標2次，都市發展處將再修改標案內容，只求順利發包。
基市府推動旭丘觀光發展，從軍事堡壘轉型為藝文地標的旭丘指揮所，在今年6月間開放參觀。市長謝國樑在開幕日表示，這處場域轉型不只是硬體整建，更是城市文化底蘊的展現，讓公共空間成為藝文發展的基地、市民生活的一部分。
基市府今年發包旭丘公園環境改造計畫統包工程，已連續流標2次。都發處都市設計科長蕭世宏表示，原本提案向國土署爭取1千萬補助款執行，最後只獲核准補助450萬元，因此只能縮減開發內容，但發包並不順利。
蕭世宏說，旭丘公園為在山上道路較狹小，重型機具要進場比較困難。如果機具效能受限，施工成本就會提高。現在國內缺工缺料，業界評估工程難易度和利潤，可能就比較不會考慮參與這件標案。
蕭世宏指出，旭丘公園工程現址已是先天不良，本來想做1千萬工程內容，評估這樣的工程規模，比較能吸引業界合作，但因為中央補助縮水，改成450萬元工項，招標作業並不順利。2度流標後，都發處將再檢討標案內容和預算，適度的調整工程內容，再另行招標。
萌崴營造工程顧問江育銓表示，台灣工程界現在都面臨缺工缺料的困境，基隆還有其他的問題，包括基隆沒有充裕的土方暫置場或處理場，如果承包道路工程，或是坍方善後工程，都會因為土方外運會增加工程成本。
江育銓說，基隆沒有瀝青廠，最近的要從汐止運來，對工程界來說也是無形成本的來源。因此中央補助的工程，會以市場均價核算，但實際到市場訪價，基隆用料普遍都會貴一些，不只利潤會被壓縮，如果沒有長期和供應商配合，加上叫貨量體不多，價格可能會高於市價好幾成。
江育銓表示，承包基隆的戶外公共工程，只要開挖還經常會面臨各種管路障礙，因為在實務上會發現淺埋的各種管線，一有管障問題就會拖到工期。現在公共工程都是採日曆天計算，加上基機多雨，雨天展延又有很多限制，並沒有那麼容易，也是工程業界進來參與基隆標案時，要事先考慮的事情。
