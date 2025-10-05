快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆旭丘公園改造兩度流標…市府將調整標案內容 業界：考量無形成本

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府推動旭丘觀光發展，但旭丘公園環境改造工程招標並不順利。圖為今年六月間開放參觀，從軍事堡壘轉型為藝文地標的旭丘指揮所。本報資料照片
基市府推動旭丘觀光發展，但旭丘公園環境改造工程招標並不順利。圖為今年六月間開放參觀，從軍事堡壘轉型為藝文地標的旭丘指揮所。本報資料照片

國內公共工程普遍受缺工缺料影響，基隆因為環境限制，加上土方處理、瀝青來源會墊高成本，工程招標更是受限。旭丘公園環境改造工程已流標2次，都市發展處將再修改標案內容，只求順利發包。

基市府推動旭丘觀光發展，從軍事堡壘轉型為藝文地標的旭丘指揮所，在今年6月間開放參觀。市長謝國樑在開幕日表示，這處場域轉型不只是硬體整建，更是城市文化底蘊的展現，讓公共空間成為藝文發展的基地、市民生活的一部分。

基市府今年發包旭丘公園環境改造計畫統包工程，已連續流標2次。都發處都市設計科長蕭世宏表示，原本提案向國土署爭取1千萬補助款執行，最後只獲核准補助450萬元，因此只能縮減開發內容，但發包並不順利。

蕭世宏說，旭丘公園為在山上道路較狹小，重型機具要進場比較困難。如果機具效能受限，施工成本就會提高。現在國內缺工缺料，業界評估工程難易度和利潤，可能就比較不會考慮參與這件標案。

蕭世宏指出，旭丘公園工程現址已是先天不良，本來想做1千萬工程內容，評估這樣的工程規模，比較能吸引業界合作，但因為中央補助縮水，改成450萬元工項，招標作業並不順利。2度流標後，都發處將再檢討標案內容和預算，適度的調整工程內容，再另行招標。

萌崴營造工程顧問江育銓表示，台灣工程界現在都面臨缺工缺料的困境，基隆還有其他的問題，包括基隆沒有充裕的土方暫置場或處理場，如果承包道路工程，或是坍方善後工程，都會因為土方外運會增加工程成本。

江育銓說，基隆沒有瀝青廠，最近的要從汐止運來，對工程界來說也是無形成本的來源。因此中央補助的工程，會以市場均價核算，但實際到市場訪價，基隆用料普遍都會貴一些，不只利潤會被壓縮，如果沒有長期和供應商配合，加上叫貨量體不多，價格可能會高於市價好幾成。

江育銓表示，承包基隆的戶外公共工程，只要開挖還經常會面臨各種管路障礙，因為在實務上會發現淺埋的各種管線，一有管障問題就會拖到工期。現在公共工程都是採日曆天計算，加上基機多雨，雨天展延又有很多限制，並沒有那麼容易，也是工程業界進來參與基隆標案時，要事先考慮的事情。

基市府推動旭丘觀光發展，但旭丘公園環境改造工程招標並不順利。圖為今年6月間開放參觀，從軍事堡壘轉型為藝文地標的旭丘指揮所。本報資料照片
基市府推動旭丘觀光發展，但旭丘公園環境改造工程招標並不順利。圖為今年6月間開放參觀，從軍事堡壘轉型為藝文地標的旭丘指揮所。本報資料照片
基市府推動旭丘觀光發展，但旭丘公園環境改造工程招標並不順利。圖為今年6月間開放參觀，從軍事堡壘轉型為藝文地標的旭丘指揮所。本報資料照片
基市府推動旭丘觀光發展，但旭丘公園環境改造工程招標並不順利。圖為今年6月間開放參觀，從軍事堡壘轉型為藝文地標的旭丘指揮所。本報資料照片

基隆 公共工程

延伸閱讀

基隆也想要！立委力爭風雨球場 新北經驗成最佳借鏡

基隆多雨影響戶外運動時間 藍綠民代向運動部爭取風雨球場

基隆景點推薦！沉浸式互動展＋小小海運人體驗 親子放電首選

營造業缺工缺料衝擊大 新北建照期限自動延長2年

相關新聞

基隆旭丘公園改造兩度流標…市府將調整標案內容 業界：考量無形成本

國內公共工程普遍受缺工缺料影響，基隆因為環境限制，加上土方處理、瀝青來源會墊高成本，工程招標更是受限。旭丘公園環境改造工...

花蓮災民望月難團圓 宜蘭餅捐3900份月餅禮盒陪災民暖心過中秋

花蓮光復鄉災民遭遇嚴重洪患，釀成死傷，更多災民無家可歸，中秋無法團圓，宜蘭餅老闆劉鐙徽經常到花蓮慈濟當志工，有感於災民深...

礁溪135年盪鞦韆比賽...曾上泰猛踢25下鈴鐺奪六連霸 黃萱儀三連霸

宜蘭礁溪鄉傳承135年歷史悠久的盪鞦韆賽事，現場架設7公尺高、綁了銅鈴的鞦韆架，參賽者比較踢鈴鐺次數多寡，昨晚產生男子組...

台東波浪屋「月亮聚」滿月開唱 今晚別錯過

台東縣政府利用中秋節連假在台東市波浪屋舉辦2天「月亮聚」，今年聚焦「永續」議題，邀請TTICC音樂人才培育計畫及在地優秀...

全台不到千隻 黑鳶面臨3大威脅

世界動物日前夕，4隻黑鳶陳屍鳥網，全台黑鳶數量最近一次調查僅945隻，棲地破壞遷移、誤觸鳥網亡、間接吃老鼠藥是目前三大威...

基隆非法鳥網 4黑鳶掛網慘死

台灣猛禽研究會發現定位器編號「橘M9」保育類黑鳶「金桔」訊號長時間不動，在基隆七堵山區發現綿延逾百公尺非法鳥網，金桔在內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。