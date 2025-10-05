礁溪135年盪鞦韆比賽...曾上泰猛踢25下鈴鐺奪六連霸 黃萱儀三連霸

宜蘭礁溪鄉傳承135年歷史悠久的盪鞦韆賽事，現場架設7公尺高、綁了銅鈴的鞦韆架，參賽者比較踢鈴鐺次數多寡，昨晚產生男子組與女子組冠軍得主都是在地好手，男子組冠軍曾上泰踢了25下鈴鐺，勇奪六連霸；女子組冠軍黃萱儀踢6下鈴鐺，榮獲三連霸，表現亮眼。

礁溪鄉公所昨晚在礁溪國小舉行「歡盪中鞦，傳承135年盪鞦韆比賽」，除了緊張刺激的盪鞦韆踢鈴鐺，還安排各社區、村辦公處的大匯舞表演及星光晚會之夜，會場周邊有好吃好玩的市集，與民眾歡度中秋。

鞦韆架以傳統技法架設，公所委請年逾八旬的黃文夫老師傅指導，採用老藤紮綁固定鞦韆架，完全不用一根釘子，垂掛盪板的手握桿也以竹子取代繩索，相當難得的傳統技法。除了2組高度7米比賽用的鞦韆架，主辦單位另設1組縮小版4米的「體驗盪鞦韆架」，讓有興趣民眾也能體驗。

盪鞦韆比賽訣竅在於腰力、膽量、施力點和平衡感，許多選手雖然能盪到5、6米高，但伸足踢銅鈴時，身體容易扭曲，失去平衡感，因此膽識也相當重要。

今年開放網路線上報名，吸引來自全台各地高手角逐，不過最後還是經驗豐富的在地選手抱回冠軍。公開男子組前九名獲獎金及獎盃，第十名從缺，比賽成績依序：第一名曾上泰3萬元，第二名黃國訓2萬元，第三名陳冠綸1萬元，第四名李育任8千元，第五至九名賴雨佑、蔡政穎、游旻穎、陳文慶、林暐辰5千元。

公開女子組第一名黃萱儀1萬元，第二名何思萱8千元，第三名從缺。