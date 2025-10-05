台東波浪屋「月亮聚」滿月開唱 今晚別錯過

台東縣政府利用中秋節連假在台東市波浪屋舉辦2天「月亮聚」，今年聚焦「永續」議題，邀請TTICC音樂人才培育計畫及在地優秀原民音樂人演出，透過音樂傳遞原住民族對自然的敬畏及守護土地的信念，全場不提供一次性餐具。

「月亮聚」邁入第6年，已經成為台東中秋假期最浪漫、最有在地味的月光派對。昨由縣長饒慶鈴、原民會副主委杜張梅莊及立委陳瑩等人宣布開幕，那屋瓦少女隊開場表演，現場提供原住民族傳統鞦韆給遊客體驗。

縣府指出，今天下午3時起，活動現場安排波浪屋店家與部落工藝師體驗環保再生手作、傳統技藝DIY等活動，晚間6時至9時聚集台東特色美食與工藝品牌，還有「原滿好禮」滿額贈活動，帶走專屬2025中秋回憶。

晚間6時40分起，「月光劇場」將邀請第36屆金曲獎最佳作詞人、最佳專輯製作人獎張淦勛，來自長濱膽曼部落的族語音樂創作者馬樂Madal ft.待浪樂閱青年團，以及榮獲Pasiwali音樂大賞與鐵玫瑰熱音大賞雙料首獎的巴查克Pacak等人演出。