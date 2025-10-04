加強取締噪音改裝車！基隆17處設科技執法 違者最高罰1.2萬

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
噪音改裝車基隆17處科技執法最高罰1萬2，上千可疑車要受檢。記者游明煌／攝影
噪音改裝車基隆17處科技執法最高罰1萬2，上千可疑車要受檢。記者游明煌／攝影

基隆市環保局加強取締高噪音改裝車輛，已在全市建置共17處噪音監測與執法點位，包含10處固定式聲音照相設備及7處改裝排氣管影像辨識設備，專門鎖定噪音陳情熱點，提升違規車輛辨識效率。今年至8月已開罰68輛，通知805輛高疑義車輛接受噪音檢測，最高可罰1萬2千元。

環保局指出，基隆市地形起伏、巷道密集，易形成聲音回響與放大效應，加上深夜時段交通車流減少，少數高噪音車輛所產生的非法改裝排氣聲浪對居民干擾尤為嚴重，且非法改裝管為讓聲浪好聽而未加裝汙染防治設備，造成排放的汙染高於法規定的排放濃度，影響基隆市的空氣品質。

為解決此一問題，環保局目前已於全市建置共17處噪音監測與執法點位，包含10處固定式聲音照相設備及7處改裝排氣管影像辨識設備，專門鎖定噪音陳情熱點，提升違規車輛辨識效率。

針對改裝車輛與夜間噪音熱區，環保局並與警察單位合作執行聯合稽查與臨檢作業，對於經現場檢測確定噪音超標者，依法裁罰1800元，並限期改善；若於夜間違規者，將依情節加重處分，最高裁罰6000元。

環保局啟動「通知到檢制度」，針對疑似違規車輛發送通知書，限期至指定地點完成檢測。若仍未改善者，將再度開罰，並持續追蹤直至合格為止。

環合局統計今年截至8月底，已對違規使用非法改裝排氣系統車輛處分26輛、每案裁罰6000到1萬2000元；針對現場檢測噪音超標者裁罰42輛、每案處分1800到3600元；並通知805輛高疑義車輛到場接受噪音檢測，藉由持續透過數據驅動治理模式，有效壓制違規風氣蔓延。

環保局表示，未來將持續強化科技監控與執法能量，並結合環境感測資料，優化違規熱區巡查與設備佈點。另鼓勵民眾透過檢舉專線或網路平台提供線索，全民參與的城市噪音監督網絡。

環保局長馬仲豪說，高噪音改裝車輛嚴重影響市民夜間安寧，排氣汙染影響空氣品質，將落實噪音汙染源頭管理及車輛汙染排放稽查。

