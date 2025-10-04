影／基隆海洋老鷹嘉年華踩街上萬民眾爭睹 森巴女郎打頭陣

基隆國際海洋老鷹嘉年華今天熱鬧登場，來自全台、日本及墨西哥等地近50組團體，從國門廣場出發，沿途與街上民眾熱情互動。市長謝國樑表示，海洋老鷹嘉年華已成為基隆最具代表性的文化品牌，象徵城市從社區走向國際的重要里程碑。

謝國樑與大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖、立委林沛祥、議長童子瑋等人領軍，與來自全台、日本及墨西哥等地近50組團體，從國門廣場出發。市區封街大遊行，民眾擠爆，巨型老鷹、海洋生物人偶吸睛。

謝國樑表示，活動邁入第15周年，嘉年華延續社區營造的核心精神，由大壯觀願景發展協會攜手藝術團隊打造多組以海洋生物為主題的創意花車，展現海洋城市的文化能量與視覺創意。去年深受歡迎的「鷹站長」與今年全新亮相的「萌小鷹」大型空飄氣球也再度登場，成為全場焦點，象徵基隆從在地社區走向國際舞台的文化自信。

謝國樑說，海洋老鷹嘉年華展現基隆文化與城市魅力的融合，未來市府將持續以創意與行動深化文化觀光品牌，讓世界看見港灣城市的熱情與創新。

文化觀光局長江亭玫表示，除踩街遊行外，國門廣場同步舉辦「海翻市集」，集結超過25個在地美食、文創品牌、永續商品與互動體驗攤位。活動推出滿額抽獎及環保優惠方案，民眾只要自備環保餐具即可享有折扣，並串聯周邊店家推出限定優惠，讓遊客從「吃、逛、玩」到「愛地球」一次滿足，展現永續生活的新樣貌。

今晚的「夜光派對」為活動掀起高潮，匯聚世代音樂能量與多元風格。除有「愛嶼搖滾校際音樂大賽」冠軍「單先生＆Varsam」與亞軍「無極西瓜刀」熱力開唱，更邀請知名樂團「旺福」及流行歌手「阿蘭AC」壓軸登場，以音樂點亮夜空，為2025基隆國際海洋老鷹嘉年華畫下最璀璨的句點。