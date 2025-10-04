台東慢食節山林篇 中秋邀大家齊聚知本品味當代採集

台東慢食節「採集餐桌：山林野地篇」」今、明兩天在知本國家森林遊樂區熱鬧登場，以美味料理、導覽與術裝置帶領民眾在中秋連假走入山林。縣長饒慶鈴表示，這是首次將森林遊樂區納入慢食場域，邀請民眾走入山林，透過味覺與嗅覺重新感受自然。

饒慶鈴強調，探索飲食文化、料理人集體創作，是每屆慢食節的重要核心，今年與林業保育署台東分署合作，把森林體驗納入活動場域，讓飲食的發想直接回到山林現場。遊客能透過料理、導覽、香氣體驗與藝術裝置，真切感受自然環境與飲食文化的緊密連結。

繼4月潮間帶活動後，台東慢食節這次的主題為採集餐桌：山林野地篇，首次將知本森林遊樂區納入節慶場域。是自2017年創辦以來結合自然、飲食與藝術最完整的一次實踐。中秋節移師知本，讓更多人能從氣味、風景與料理重新認識山林風土。

活動由「卡大地布 IraIrak樂舞團」以卑南族歌舞揭開序幕，隨後展開慢食集、慢食器、慢食導、慢食講及慢食吟等5大單元，在慢食集區，聚集數十組料理人與品牌，用月桃葉、刺蔥、假酸漿等山林野菜，結合原民智慧與創意手法，推出刺蔥磅蛋糕、客家小封肉、月桃蝴蝶酥等限定料理。

另也有將傳統食譜轉化的新風味，如蝸牛卵卷餅、布農小米飯結合馬來西亞仁當醬、新式樹豆起司貝果，呈現採集的多種樣貌。

除了料理，也開放自然探索與藝術體驗。包含園區內展出「島嶼構竹」裝置藝術，並規畫日間與夜間導覽，讓遊客透過走入森林，理解自然永續與採集精神。現場還有器皿手作教學與在地飲食文化講座，從生活器物到文化故事，呼應主題精神。