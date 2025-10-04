快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

台東慢食節山林篇 中秋邀大家齊聚知本品味當代採集

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東慢食節「採集餐桌：山林野地篇」」今、明兩天在知本國家森林遊樂區熱鬧登場，料理、導覽與術裝置齊聚，帶領民眾在中秋連假走入山林，透過味覺與嗅覺重新感受自然。圖／台東縣政府提供
台東慢食節「採集餐桌：山林野地篇」」今、明兩天在知本國家森林遊樂區熱鬧登場，料理、導覽與術裝置齊聚，帶領民眾在中秋連假走入山林，透過味覺與嗅覺重新感受自然。圖／台東縣政府提供

台東慢食節「採集餐桌：山林野地篇」」今、明兩天在知本國家森林遊樂區熱鬧登場，以美味料理、導覽與術裝置帶領民眾在中秋連假走入山林。縣長饒慶鈴表示，這是首次將森林遊樂區納入慢食場域，邀請民眾走入山林，透過味覺與嗅覺重新感受自然。

饒慶鈴強調，探索飲食文化、料理人集體創作，是每屆慢食節的重要核心，今年與林業保育署台東分署合作，把森林體驗納入活動場域，讓飲食的發想直接回到山林現場。遊客能透過料理、導覽、香氣體驗與藝術裝置，真切感受自然環境與飲食文化的緊密連結。

繼4月潮間帶活動後，台東慢食節這次的主題為採集餐桌：山林野地篇，首次將知本森林遊樂區納入節慶場域。是自2017年創辦以來結合自然、飲食與藝術最完整的一次實踐。中秋節移師知本，讓更多人能從氣味、風景與料理重新認識山林風土。

活動由「卡大地布 IraIrak樂舞團」以卑南族歌舞揭開序幕，隨後展開慢食集、慢食器、慢食導、慢食講及慢食吟等5大單元，在慢食集區，聚集數十組料理人與品牌，用月桃葉、刺蔥、假酸漿等山林野菜，結合原民智慧與創意手法，推出刺蔥磅蛋糕、客家小封肉、月桃蝴蝶酥等限定料理。

另也有將傳統食譜轉化的新風味，如蝸牛卵卷餅、布農小米飯結合馬來西亞仁當醬、新式樹豆起司貝果，呈現採集的多種樣貌。

除了料理，也開放自然探索與藝術體驗。包含園區內展出「島嶼構竹」裝置藝術，並規畫日間與夜間導覽，讓遊客透過走入森林，理解自然永續與採集精神。現場還有器皿手作教學與在地飲食文化講座，從生活器物到文化故事，呼應主題精神。

活動有將原民傳統食譜轉化的新風味，呈現採集的多種樣貌。圖／台東縣政府提供
活動有將原民傳統食譜轉化的新風味，呈現採集的多種樣貌。圖／台東縣政府提供
慢食節活動由「卡大地布 IraIrak樂舞團」以卑南族歌舞揭開序幕。圖／台東縣政府提供
慢食節活動由「卡大地布 IraIrak樂舞團」以卑南族歌舞揭開序幕。圖／台東縣政府提供

台東

延伸閱讀

長者渾身泥被發現 台東消防局馳援花蓮救災

台東南太麻里溪水暴漲護堤淘空 饒慶鈴：先放置消波塊加固

送禮給師生 饒慶鈴：明年教師節2千元 國中小營養午餐免費

台東卑南族孫菊花獲登錄傳統工藝「人間國寶」 饒慶鈴頒紅榜祝賀

相關新聞

台東慢食節山林篇 中秋邀大家齊聚知本品味當代採集

台東慢食節「採集餐桌：山林野地篇」」今、明兩天在知本國家森林遊樂區熱鬧登場，以美味料理、導覽與術裝置帶領民眾在中秋連假走...

樺加沙颱風已過半月 台東市海濱公園復原牛步惹民怨

樺加沙颱風9月23日掀起6米巨浪，將沙石和漂流木打上台東市海濱公園環園道路上，如經已過了15天，沙石和漂流木尚未清除，遊...

影／基隆田徑場9億改建一波三折明年8月啟用 市民：封5年等好久

基隆市立田徑場陪伴市民逾40年，耗資近9億多的改建工程卻一波三折，歷經多年工程延宕、解約、重新發包施作，並向中央再爭取到...

廣角鏡／基隆漁船起火 漁工跳海

基隆籍「金漁滿」漁船昨上午7時許火燒船，船上張姓船長及6名印尼籍漁工發現火勢猛烈，緊急跳海逃生，被友船救起，幸無大礙。但...

協和電廠土汙處理 謝國樑：嚴格把關

基隆協和電廠土壤遭汙染，基隆市府8月底公告全廠逾45公頃為土壤汙染管控制場址，四接改建案受阻。守護外木山行動小組昨赴市府...

不拆了！台東建農里蔣公銅像 確定原地保留

國有財產署上月公告將拆除台東市建農里活動中心蔣公銅像，引發在地居民反彈，認為政府缺乏溝通、無視在地民意，立委黃建賓第一時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。