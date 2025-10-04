樺加沙颱風已過半月 台東市海濱公園復原牛步惹民怨

樺加沙颱風9月23日掀起6米巨浪，將沙石和漂流木打上台東市海濱公園環園道路上，如經已過了15天，沙石和漂流木尚未清除，遊客及休憩民眾難行，有摔車及跌倒風險，抱怨復原牛步。市公所表示，已放置三角錐提醒，近期會清除。

市公所表示，颱風過後就已先清除大型石塊及漂流木，讓車輛可以通行，目前只剩過白橋後的道路區塊尚未整理，為避免民眾發生意外，已放置三角錐提醒，連假過後會進行清除，這段期間也請民眾小心行走。

上個月樺加沙颱風掀起6米巨浪，把沙石和漂流木被打上海濱公園環園公路上，不僅造成低窪區積水，石塊及漂流木也讓道路受阻通行，不過，颱風過後至今，道路沙石及漂流木仍未清理乾淨，民眾抱怨復原工作牛步。

張姓市民說，當時樺加沙颱風掀起的浪高最起碼超過2層樓，越過消波塊，直接沖上岸，還把石塊和很粗的漂流木打上岸，道路無法通行了，實在有夠誇張，現在還有很多漂流木沒清。