聽新聞
0:00 / 0:00
樺加沙颱風已過半月 台東市海濱公園復原牛步惹民怨
樺加沙颱風9月23日掀起6米巨浪，將沙石和漂流木打上台東市海濱公園環園道路上，如經已過了15天，沙石和漂流木尚未清除，遊客及休憩民眾難行，有摔車及跌倒風險，抱怨復原牛步。市公所表示，已放置三角錐提醒，近期會清除。
市公所表示，颱風過後就已先清除大型石塊及漂流木，讓車輛可以通行，目前只剩過白橋後的道路區塊尚未整理，為避免民眾發生意外，已放置三角錐提醒，連假過後會進行清除，這段期間也請民眾小心行走。
上個月樺加沙颱風掀起6米巨浪，把沙石和漂流木被打上海濱公園環園公路上，不僅造成低窪區積水，石塊及漂流木也讓道路受阻通行，不過，颱風過後至今，道路沙石及漂流木仍未清理乾淨，民眾抱怨復原工作牛步。
張姓市民說，當時樺加沙颱風掀起的浪高最起碼超過2層樓，越過消波塊，直接沖上岸，還把石塊和很粗的漂流木打上岸，道路無法通行了，實在有夠誇張，現在還有很多漂流木沒清。
「復原太慢了！很危險。」鄭姓市民說，漂流木還好，但道路上的沙石就很危險，已經有人騎腳踏車滑倒，騎車也是很危險，應該優先清掃沙石。另有遊客表示，休憩石椅都堆滿漂流木，沒有地方歇息，草地也都是。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言