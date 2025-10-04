影／基隆田徑場9億改建一波三折明年8月啟用 市民：封5年等好久

基隆市立田徑場陪伴市民逾40年，耗資近9億多的改建工程卻一波三折，歷經多年工程延宕、解約、重新發包施作，並向中央再爭取到1億改設國際賽事標準跑道。封閉至今近5年，目前正在施做跑道PU面，看台區也建好。教育處說，工程已達74%，預估明年8月可完工開放。

市立田徑場是基隆市唯一大型運動競賽場所，1979年興建完成，至今已使用46年，各種田徑賽事主要場地，平日為民眾跑步運動熱門地點，每年使用人數超過30餘萬人次，室內設施龜裂滲漏水，看台外部懸臂部分場有混凝土掉落，設備老舊不堪。

新的看台融合現代設計美學與實用功能，全面提升觀賽體驗，可容納2千人。看台下方規畫多處室內運動空間，提供多元運動使用，同時，新設網球場與風雨籃球場，讓雨天也能安心運動，打造全天候運動環境。跑道全面升級，未來不僅可舉辦全國性競賽，更成為選手訓練與市民運動的重要空間，採用藍色PU跑道。

為解決交通停車問題，規畫可容納200輛汽車及178輛機車的立體停車場，大幅改善場館周邊停車問題。

近日很多民眾關心財劃法爭議是否影響田徑場工程進度，市府說，田徑場工程進度目前已達74%，依照原定工程進度推進中，經費不會受影響，預計可在明年8月暑假啟用。

田徑場歷經多次工程延宕，2023年重新發包開工施作，體育場場長林柏樹表示，田徑場目前在施做跑道PU面，跑道瀝青鋪面已完成，看台區則正在安裝消防管線消防管線等作業，工程進度無虞，預計明年5月底前完工，後續辦理驗收及請領使用執照作業， 8月正式完工對外開放啟用，以達符合市民期待為目標。