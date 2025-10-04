聽新聞
協和電廠土汙處理 謝國樑：嚴格把關

聯合報／ 記者游明煌林海／連線報導
守護外木山行動小組今舉牌，質疑台電施壓市府要提草率的「應變措施計畫」蒙混過關推進四接進度。市長謝國樑接見說，會為土壤汙染嚴格把關。記者游明煌／攝影
守護外木山行動小組今舉牌，質疑台電施壓市府要提草率的「應變措施計畫」蒙混過關推進四接進度。市長謝國樑接見說，會為土壤汙染嚴格把關。記者游明煌／攝影

基隆協和電廠土壤遭汙染，基隆市府8月底公告全廠逾45公頃為土壤汙染管控制場址，四接改建案受阻。守護外木山行動小組昨赴市府舉牌陳情，並爆料台電施壓市府，企圖讓汙染土「離廠處理」，再以「客土回填」方式草率處理。市長謝國樑承諾將嚴格把關。

台電昨回應沒有這種情形，台電會依照基隆市府所提計畫執行，該怎麼整治就怎麼整治。

市府8月26日依土汙法公告協和電廠全廠為土壤汙染管控制場址，須於6個月內提出汙染控制改善計畫，完成前不得進行其他開發計畫。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電被爆料長期嚴重汙染土壤，不但未公開道歉，還以「土壤整治草率版」希望市府能先同意拆除煙囪，以及已經除役的一二號機組與部分辦公室，但這是協和四接「先拆後建」當中的實質計畫。

王醒之指出，台電的汙染土「離廠處理」再以「客土回填」方式，一如之前協和電廠內「汙水池工程」挖出的汙染土方，台電自主檢查已遭受重金屬與多氯聯苯等各項毒物嚴重汙染，但仍送到一般棄土場處理，疑似讓汙染擴散。

市議員陳冠羽表示，協和廠區的土壤汙染情況非常嚴重，依法台電須提出完整的「土壤整治計畫」，並說明受汙染的土壤去化方向，避免二次汙染；市政府若未嚴格把關，就是放任汙染轉嫁及擴散，對基隆人和其他縣市居民健康不負責任。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，吹哨者爆料台電欲爭取以「應變必要措施」之名，行「協和四接開發」之實，並已多次遊說基隆市政府。

基隆野鳥學會理事長鄭暐表示，協和土壤汙染是基隆市環境汙染的毒瘤，解決土壤汙染並非一朝一夕可完成，更不是把汙染的土壤丟去他處，造成二次汙染。

謝國樑回應，市府絕無預設立場，年底前會成立四接專家學者審查小組，但這方面專家學者不多，找人碰到一些困難，正在克服。他說，協和電廠的土壤汙染已確定存在，最嚴重的地方，環境部調查發現在三根大煙囪附近，市府認同環團的理念，但要依法行政，他只能承諾會嚴格把關。

協和電廠土汙處理 謝國樑：嚴格把關

基隆協和電廠土壤遭汙染，基隆市府8月底公告全廠逾45公頃為土壤汙染管控制場址，四接改建案受阻。守護外木山行動小組昨赴市府...

