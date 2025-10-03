不拆了！台東建農里蔣公銅像 確定原地保留

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市建農里活動中心蔣公銅像，已由國有財產署正式發文通知，將由市公所接管，並原地保留。本報資料照片
台東市建農里活動中心蔣公銅像，已由國有財產署正式發文通知，將由市公所接管，並原地保留。本報資料照片

國有財產署上月公告將拆除台東市建農里活動中心蔣公銅像，引發在地居民反彈，認為政府缺乏溝通、無視在地民意，立委黃建賓第一時間要求暫緩拆除，並舉辦會勘協調維護管理權責。他今表示，已接獲國有財產署發文通知，將由市公所接管，並將尊重當地居民意願，原地保留蔣公銅像。

黃建賓指出，台東市建農里的蔣公銅像，是伴隨著當地居民數十年的歷史記憶，但國產署日前卻只憑一紙公文，就打算啟動拆除，引發當地鄉親及里長強烈反彈。他第一時間便要求國產署尊重民意、暫緩銅像，並強調「中央絕對不能僅憑意識形態，就用強硬的手段抹滅在地記憶！」

他表示，上月16日便立即邀集各單位會勘，特別感謝市長陳銘風協助，表達市公所願意接手管理，後續也持續協調國產署及地方洽接，確認維護管理權責，「務必尊重民意，原地保留蔣公銅像」，國有財產署南區分署台東辦事處也於昨天正式發出公文，確認由市公所維管。

國產署公文指出，因移除作業公告後地方多有異議，經黃建賓委員辦公室協調後，台東市公所也表達願意接手維護管理權責，因銅像位於市公所轄管建農活動中心範圍內，是應視為活動中心內併同使用設施，續處維護管理事宜，另為配合內政部調查及列管需要，將層轉該署報內政部更正權管機關為台東市公所。

立委黃建賓今表示國有財產署南區分署台東辦事處於昨天正式發出公文，確認建農里活動中心蔣公銅像由市公所維管。圖／立委黃建賓提供
立委黃建賓今表示國有財產署南區分署台東辦事處於昨天正式發出公文，確認建農里活動中心蔣公銅像由市公所維管。圖／立委黃建賓提供

