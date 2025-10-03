不拆了！台東建農里蔣公銅像 確定原地保留
國有財產署上月公告將拆除台東市建農里活動中心蔣公銅像，引發在地居民反彈，認為政府缺乏溝通、無視在地民意，立委黃建賓第一時間要求暫緩拆除，並舉辦會勘協調維護管理權責。他今表示，已接獲國有財產署發文通知，將由市公所接管，並將尊重當地居民意願，原地保留蔣公銅像。
黃建賓指出，台東市建農里的蔣公銅像，是伴隨著當地居民數十年的歷史記憶，但國產署日前卻只憑一紙公文，就打算啟動拆除，引發當地鄉親及里長強烈反彈。他第一時間便要求國產署尊重民意、暫緩銅像，並強調「中央絕對不能僅憑意識形態，就用強硬的手段抹滅在地記憶！」
他表示，上月16日便立即邀集各單位會勘，特別感謝市長陳銘風協助，表達市公所願意接手管理，後續也持續協調國產署及地方洽接，確認維護管理權責，「務必尊重民意，原地保留蔣公銅像」，國有財產署南區分署台東辦事處也於昨天正式發出公文，確認由市公所維管。
國產署公文指出，因移除作業公告後地方多有異議，經黃建賓委員辦公室協調後，台東市公所也表達願意接手維護管理權責，因銅像位於市公所轄管建農活動中心範圍內，是應視為活動中心內併同使用設施，續處維護管理事宜，另為配合內政部調查及列管需要，將層轉該署報內政部更正權管機關為台東市公所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言