不拆了！台東建農里蔣公銅像 確定原地保留

國有財產署上月公告將拆除台東市建農里活動中心蔣公銅像，引發在地居民反彈，認為政府缺乏溝通、無視在地民意，立委黃建賓第一時間要求暫緩拆除，並舉辦會勘協調維護管理權責。他今表示，已接獲國有財產署發文通知，將由市公所接管，並將尊重當地居民意願，原地保留蔣公銅像。

黃建賓指出，台東市建農里的蔣公銅像，是伴隨著當地居民數十年的歷史記憶，但國產署日前卻只憑一紙公文，就打算啟動拆除，引發當地鄉親及里長強烈反彈。他第一時間便要求國產署尊重民意、暫緩銅像，並強調「中央絕對不能僅憑意識形態，就用強硬的手段抹滅在地記憶！」

他表示，上月16日便立即邀集各單位會勘，特別感謝市長陳銘風協助，表達市公所願意接手管理，後續也持續協調國產署及地方洽接，確認維護管理權責，「務必尊重民意，原地保留蔣公銅像」，國有財產署南區分署台東辦事處也於昨天正式發出公文，確認由市公所維管。